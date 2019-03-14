Витебского журналиста судят за материал, который победил в конкурсе 1 14.03.2019, 14:12

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Виталий Скрыль

Фото: БАЖ

Оказалось, что сотрудники Сенненского РОВД внимательно смотрят телеканал «Белсат».

Журналиста-фрилансера Виталия Скрыль обвиняют в «незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» по ч. 2 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь, за материал, который показан на телеканале "Белсат", пишет правозащитный центр «Весна».

Этот видеосюжет был признан одним из лучших на конкурсе, который проводил Витебский региональный медиацентр. И хотя в материале звучит имя автора сюжета, в суд 14 марта вызвали именно Виталия Скрыля.

Согласно милицейским документам, видеосюжет о местном сырозаводе, который не работает в связи с нехваткой сырья, сотрудники Сенненского РОВД увидели на телеканале "Белсат" 26 января. Милиционеры опросили 13 работников, жаловались ли они на состояние предприятия, и что за репортеры записывали их слова на видео.

Все опрошенные указали, что репортеров было двое, но никто не назвал ни их имен, ни характерных признаков. На этом милицейская проверка завершилась. 25 февраля дело по подозрению в нарушении части 2 статьи 22.9 КоАП упразднили.

Однако прокурор Сенненского района, советник юстиции Игорь Лисовский вернул дело на повторную проверку — расследование, по его мнению, было неполным.

Прокурор посоветовал просмотреть записи с камер наблюдения сырозавода и соседних предприятий, чтобы определить, кто приезжал в Сенно. Но видеокамеры, как выяснилось, записей не хранят — работают только в онлайн-режиме.

Тогда сотрудники милиции решили искать сведения о возможных визитеров в интернете. И каким-то образом попали сразу на сайт ОО "БАЖ", где прочитали о конкурсе журналистских работ. Правда, ни фотографии Виталия Скрыля, ни упоминания о том, что именно он является автором материала "Белсата" там не нашлось. Зато съемки журналиста нашлись в паблике "Твой Витебск" — группе "ВКонтакте", в которой всего 102 участника.

По фотографиях, взятых из витебского паблика, Виталия Скрыля узнали все, к кому обратились сотрудники милиции. Причем узнали "слово в слово": записи в протоколах опроса, составленных старшим лейтенантом Павлом Осиповым, практически не отличаются.

Именно на этом опознании и базируется вся административное дело Виталия Скрыля. И еще на том, что он является журналистом. Никаких доказательств того, что он незаконно изготовил и распространил продукцию СМИ, среди 44-х документов, переданных в суд, нет.

Сенненский районный суд отправил дело журналиста-фриланесера в Витебск, так что никуда ехать ему не придется. Дело сегодня будет рассматриваться в суде Витебского района, судьей назначен Михаил Зубеня.