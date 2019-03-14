Пенсионер из Газпрома 2 14.03.2019, 16:39

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Ох уж эта «Единая Россия» и ее дерзкие депутаты.

После того, как их волгоградский депутат Гасан Набиев сообщил всей стране, что пенсию в 8000 рублей получают только «алкаши и тунеядцы», я, как и все, сначала очень разозлился, а потом решил, что стоит найти какого-то хорошего пенсионера. Трудолюбивого. Такого, чтоб он был люб и мил «Единой России». Разузнать, как он живет и рассказать вам всем, пишет российский оппозиционер Алексей Навальный на сайте navalny.com.

Для такого эксперимента — подумал я — надо найти пенсионера, который работал бы там же, где и скандальный Гасан Набиев (а он работает в Газпроме), и тоже близкого к власти.

Такой нашелся.

Несколько недель назад, я прочитал новость о том, что 66-летний зампред Газпрома Валерий Голубев уходит на пенсию после 16 лет работы в Газпроме. И в отличие от многих других «списанных» госслужащих, он не становится сенатором, или советником, или помощником. Реально, вроде как, отходит от дел.

И мне стало жутко любопытно. А что такое пенсия топ-менеджера Газпрома?

Ну вот буквально, как она выглядит? Что такое пенсия учителя — я представляю. Это 12 тысяч рублей в месяц после 40 лет работы. Если в Москве, то значительно шикарнее — 19 тысяч рублей, это с надбавками. Что такое пенсия заводского рабочего с Урала, я тоже могу представить. 11 тысяч рублей в месяц. Вы тоже можете оглянуться буквально вокруг и увидеть, как и на сколько живут ваши родители, бабушки и дедушки. Это все мы с вами прекрасно знаем.

Но как выглядит пенсия «успешного» путинского управленца? Человека, который провел всю жизнь на госслужбе и, по правилам путинской системы, заслужил достойную старость.

Мы бросились на поиски и нашли много чего интересного.

Но до того, как мы все это с вами посмотрим и изучим, нам нужно с этим топ-менеджером познакомиться поближе. Валерий Александрович Голубев — личность достаточно непубличная, поэтому давайте пробежимся быстренько по его биографии.

Валерий Александрович Голубев ни хрена не понимает ни в газе, ни в нефти, ни в энергетике, ни в добыче, ни в бурении.

Зато он служил в ленинградском КГБ. А потом в секретариате мэрии Санкт-Петербурга. Знакомая какая история, да?

4 бывших сотрудника мэрии Санкт-Петербурга гуляют по Сочи. Голубев (секретарь мэрии) — зампред Газпрома. Козак (глава юридического управления мэрии) — вицепремьер. Мутко (заммэра по социальным вопросам) — вице-премьер. Путин (глава комитета по внишним связам) — президент

Совпадение неслучайно. Путин и Голубев были действительно знакомы по службе в КГБ, ну а потом работали вместе в мэрии у Собчака. Общими местами работы их история не ограничивается.

Когда Путин отвечал в мэрии за внешние связи, Голубев был главой Василеостровского района. И по многочисленным сообщениям СМИ, именно Голубев занимался предоставлением мелкому чиновнику Путину бесплатной жилплощади в своем районе.

Невероятно шикарной жилплощади по масштабам того времени (да и по сегодняшним, чего уж) — речь шла о квартире площадью 140м2 вот в доме на второй линии Васильевского острова. Сам Голубев поселился в этом же доме и подъезде. На один этаж ниже. То есть служили, работали и жили вместе.

Семенова Таисия — бывшая теща Голубева. Голубева Елена — бывшая жена Голубева.

Потом их пути ненадолго разошлись, Путин уехал в Москву, а Голубев остался и занимал не слишком значительные должности в Санкт-Петербурге — был депутатом заксобрания, главой комитета города по туризму. В 2002-м году он был командирован в Совет федерации и переехал в Москву.

И тут моя любимая часть.

Как бывший КГБшник и какой-то там глава комитета по туризму может оказаться на посту заместителя председателя крупнейшей и важнейшей госкомпании страны, нашего национального достояния, Газпрома? А вот так.

Голубев оказался на каком-то одном заседании с Путиным. Путин, выходя, заметил его в последних рядах, узнал и спросил «Валер, а ты тут что делаешь? Чем занимаешься?».

В течение месяца после этой встречи, в начале 2003-го, Голубев покинул Совет Федерации (куда был ТОЛЬКО ЧТО избран), был назначен гендиректором дочерней фирмы Газпрома, вошел в правление самого Газпрома, ну а потом стал и зампредом. И оставался им до 2019 года.

Вот биография Голубева с официального сайта Газпрома. Я ничего не забыл и не приврал. КГБ>>мэрия>>Газпром.

А вы говорите, нет в России карьерного роста!

Так что установили. У нас с вами есть образцово-показательный путинский пенсионер. Он из Газпрома. Он близок к власти.

И теперь мы хотим взглянуть, как же выглядит достойная старость этого трудяги. Который не «алкаш и не тунеядец».

Для любого пенсионера ужасно важна дача, с нее мы и начнем. И ищем просто в интернет-поисковике. К счастью, главное информационное агентство страны (в разделе «экономика»!) информирует нас, что из-за газопровода «Ямал-Европа» на даче Голубева пропали боровички.

Тема раскрыта достаточно подробно. Есть развернутая цитата Пришвина Голубева:

«Труба прошла и пересекла все пути миграции коров! Корова не может пойти в лес покушать травку. Раньше коровы гуляли по лесу, папоротник выламывали. А сейчас не ходят в лес, травку в лесу не кушают, лес зарастает — перестали расти белые грибы. Там были отличные боровички — как пробочки от шампанского. Вот влияние на природу. Газа много, но очень высокого давления», — рассказал Голубев.

Кроме боровичков и пробочек в статье достаточно точно рассказано, где эта дача находится — под Торжком, деревня Бибиково. Мы, разумеется, отправили туда своего специального корреспондента в надежде снять очередной дворец.

Вот что у нас получилось.

Дом Голубева (оформлен на жену)

Вот, собственно говоря, и все. Фиаско. Покосившийся дом в деревне Бибиково. Снег по пояс, ни одного человека, разрушенные дома и заборы. Газа нет, электричества, наверное, тоже.

Буквально на секунду нас посещает крамольная мысль: «Неужели, мы нашли наконец-то честного путинского сослуживца, который не украл миллиарды?»

И я уже готов идти на попятную и извиняться, но подумал: а вдруг это не единственная дача нашего пенсионера? Ведь кроме замечательной деревни Бибиково, есть в России и другие хорошие места.

Да, друзья мои. Выяснилось, что одну скромную небольшую дачку пенсионер Голубев не упоминает в интервью. Видимо, там не растут боровички. Но мы вам все равно ее покажем.

Перемещаемся в более привычные для читателей моего блога места. На Рублевку.

Вот настоящая дача Голубева.

Хорошо-то как, а? Дом два этажа с мансардой над землей и еще целый подземный этаж. На фото выше видно классную изогнутую галерею, по которой можно прогуливаться в банный комплекс. А на заднем плане видны ворота, как в крепости. С башенками. Через них государственный управленец Голубев торжественно заезжает с Рублево-Успенского шоссе.

Балюстрады на не плоской крыше ? Очень спорная архитектура, очень.

Площадь дома 3 800 м2. Участок 5 гектаров. Он настолько большой, что его сложно снять одним кадром, но мы постарались.

Желтеньким кружочком на фото выше мы подсветили личный автомобильный тоннель Голубева. Въезд в его подземелье. Чтобы из машины можно было заходить прямо в дом и не наступить случайно на боровичок.

Там еще много чего интересного на участке. На фото ниже видно гараж 420м2 (очевидно, для прислуги, хозяйская парковка под домом). Слева оранжерея. Видно теннисный корт. Перед ним засыпанный снегом котлован — это открытый бассейн. На переднем плане гостевой дом.

В правой части кадра видно речку на территории голубевского участка, полностью отрезанную от публичного доступа. Это незаконно. Он ее украл. Как и, к слову, свою диссертацию.

Все это — и земли, и дома общей стоимостью более 3-х миллиардов рублей принадлежит Голубеву Вячеславу Валерьевичу, 23-летнему сыну зампреда Газпрома. Он купил и построил это, когда ему было 19 лет.

Выписка на часть основного дома. Папка с выписками на все участки и строения вокруг.

Мы начали с вами изучать быт нашего пенсионера с того, что засомневались, что деревянный дом под Торжком это все, что у него есть. И правильно сделали. Но хочу вам сказать, что и домом за 3 миллиарда на Рублевке дело не ограничивается.

У семьи Голубева мы также обнаружили:

1. Квартиру 200 метров в том же самом доме, что и у главы газпрома Миллера. Это Москва, Пресня, прямо за домом правительства.

2. Квартиру 260м2 в Хамовниках (ее переоформил на дочь Ольгу Голубеву)

3. Участок в на юго-западе Москвы площадью почти 1.5 гектара

4. Ну и петербургскую жемчужину. Наверное, самый и закрытый и элитный дом в России, куда почти в полном составе переехал кооператив «Озеро» (Ковальчук, Шамалов, Фурсенко) и сочувствующие (Тимченко, Ротенберг).

Случайных людей в этом доме на Каменном острове в Санкт-Петербурге нет и быть не может. У жены Валерия Голубева, Татьяны, там четырехэтажная квартира площадью 460 квадратных метров. Стоит такая 360 миллионов рублей.

Неплохая такая жизнь на пенсии, согласитесь. А также возникает очевидный вопрос: а где он взял деньги на это все? Даже за 15 лет в Газпроме Голубев не мог и приблизительно заработать столько. Мы попробовали прикинуть его ежегодный доход. Прикидка грубая, так как Газпром публикует только суммарное вознаграждение всего Правления (то есть на десяток человек). Но порядок понять можно. В 2003 году «усредненный» член Правления получал в районе 35 млн рублей в год. В 2010-м — уже 64 млн. В 2017-м — в районе 220 млн в год.

В общем мы считали по максимуму, учитывали всякие дополнительные вознаграждения, и получилось, что за всю свою карьеру в Газпроме Голубев мог заработать миллиарда 2-2,5.

Огромная сумма, но ее не хватит даже на мега-стройку и 5 гектаров земли на Рублевке. Как же куплено все остальное?

За объяснением далеко ходить не надо. Еще в 2011 году в Ведомостях вышло небольшое расследование про жену Голубева. Она бывшая учительница физики, но как только ее муж устроился в Газпром, она прям расправила плечи и почувствовала тягу к бизнесу. После чего стала поставщиком труб большого диаметра для подрядчиков Газпрома. На чем отлично заработала.

Нам же удалось найти еще одного предприимчивого члена этой семьи, о котором ранее было неизвестно. Это Кытин Евгений Юрьевич.

Он фигурирует в сделках по покупке тех самых 5 гектаров на рублевке, которые мы с вами видели. А также еще совсем давно был прописан в одной квартире с Голубевым и его женой.

Иванова — это девичья фамилия Татьяны Голубевой

Рискнем ПРеПОЛОЖИТЬ, что это сын жены Голубева от первого брака, то есть пасынок зампреда Газпрома. И он тоже работает в Газпроме! Заместителем директора Газпром-комплектации — эта фирма занимается централизованными поставками вообще для всего Газпрома.

А в 2004 году, когда ему было 27 лет, он стал акционером РЭП Холдинга. Крупнейшего производителя и поставщика всяких турбин и газоперекачивающих агрегатов для Газпрома. Потом все акции этого предприятия выкупил Газпромбанк.

То есть вот такая у нас получается формула пенсионного благополучия.

Отслужи вместе с Путиным

Поработай вместе с Путиным

Поживи с Путиным в одном доме

Все, достаточно. Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам все приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли, на которой каждый боровичок будет похож на пробку от шампанского.

И эта простая формула шокирует своей универсальностью. Вы сами посмотрите. Чемезов (глава Ростеха) — служили вместе, назначил Путин, жена на подрядах, квартира за 5 миллиардов. Сечин — работали вместе, назначил Путин, квартиры, яхты, дома. Миллер — то же самое — работа в мэрии с Путиным, Газпром, квартиры, виллы, самолеты. Ротенберги — ходили с Путиным на Дзюдо, отхапали часть Газпрома, богатейшая семья мира. Другой пенсионер Якунин, служили, РЖД, подряды детям, дома в Лондоне и старость в Германии. Я могу еще ОЧеЬ долго продолжать.

И каждый раз, когда вы будете слышать или думать «ну это же глава Газпрома/Роснефти/Ростеха, это же ПОНЯТНО — очень крупные фигуры, управленцы, богатые люди». Да не понятно! Это случайные, некомпетентные люди, которые просто в какой-то момент оказались с Путиным на одной лестничной клетке или соседних дачных участках. Все. На этом их заслуги заканчиваются, а дальше начинается то, что вы уже сами видите прекрасно. Разворованные подчистую госкомпании, проваленные показатели, несуществующие успехи, несбывающиеся прогнозы. Позорные зарплаты и условия труда, доводящие рабочих до самоубийств прямо на заводах буквально от безденежья. Но зато у людей, ответственных за все это, мечты сбылись.

История моя не простая, а с призывом к действию. В сентябре снова выборы. Они пройдут в 20 регионах, включая Волгоградскую область, где сейчас депутатствует тот самый Набиев.

Мы с вами должны и просто обязаны нанести максимальный урон «Единой России». Для этого придумано «Умное голосование». Заходите и регистрируйтесь прямо сейчас.