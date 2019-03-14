Врач из Могилева в Германии: Здесь зарабатываю 3000 евро в месяц 37 14.03.2019, 18:07

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Три белорусских врача рассказали, как работают и сколько зарабатывают в Германии, Италии и Польше.

Понять, как много наших врачей работают за границей, сложно. Такой статистики нет. Граница не на замке, пишет tut.by. Каждый может выучить иностранный язык и уехать.

Да, тенденция оттока врачей вызывает у властей серьезную тревогу. Их пытаются заинтересовать доплатами, перспективами, в регионах еще и жильем. Тем не менее наши медики по-прежнему очень нужны не только нам. В других странах их ценят не меньше, а если смотреть на зарплаты — то комментарии вообще излишни. Как наши врачи живут за границей и не жалеют ли об эмиграции?

В Европе в 2015 году Беларусь была только на 46-м месте по тратам государства на здравоохранение. Отчет ВОЗ говорит, что это 8,5% от общих государственных расходов. Больше всего в Европе на здравоохранение тратят в Швейцарии — 25,2% и Германии — 21,4%. В Америке, например, эти траты составляли 22,6%. Наши соседи на здравоохранение выделяли средства таким образом: в Украине — 8,3%, Латвии — 8,9%, России — 9,6%, Польше — 10,7%, Литве — 12,2%.

Германия: из-за нехватки медиков, упростили законы, чтобы принимать иностранцев

Анестезиолог Сергей Громоздов

35 лет

Бремерхафен, Германия

Зарплата: 2500−3000 евро в месяц

Сергей Громоздов девять лет проработал анестезиологом в Могилевском областном онкодиспансере. Два года назад он эмигрировал в Германию и сейчас работает в клинике AMEOS в городе Бремерхафен на северо-западе страны. Сейчас его зарплата без дежурств за 40 часов работы в неделю — 2500 евро в месяц. В Беларуси по нашим меркам он тоже неплохо зарабатывал: на 1,5−1,75 ставки, с первой категорией, доплатами за высокотехнологичные операции, надбавками, курирование кабинета переливания крови получал около 700 евро в месяц. Тогда почему решил уехать?

— Это был вызов самому себе, — говорит он, — И естественно свою роль сыграл материальный вопрос. Я сейчас в Германии работаю ассистентом врача, это не совсем самостоятельная работа, и без дежурств выходит 2500 евро в месяц после вычета всех налогов. С дежурствами получается больше, в среднем 3000 евро.

Сергей выучил немецкий еще в Беларуси, сдал языковой тест на уровень В2. Это хороший уровень знаний. Работу в Германии нашел через агента, который подбирает персонал в немецкие клиники.

— Готовишь документы, отсылаешь резюме, агент с тобой разговаривает, и оценивает по skype уровень немецкого и потом пересылает документы в клиники. Если тобой заинтересуются, то приглашают на собеседование. На втором собеседовании я получил работу в сети клиник по всей Германии. В нашем городе таких больниц три. Я могу работать в любой из них. Сейчас — в той, которая специализируется на хирургии живота и органов грудной клетки.

Германия очень нуждается в квалифицированных медиках, особенно это чувствуют в небольших городах.

— Сейчас упростили законодательство, чтобы принимать иностранных врачей. В самой Германии стать врачом очень сложно. У них разные градации школ, и чтобы поступать в медуниверситет, ты должен окончить гимназию или лицей со средним баллом около 1. Здесь это высшая оценка. Если у тебя балл выше чем 1,3, то нет даже права поступать в медуниверситет. Только сейчас пошли на упрощения этой системы. Из-за нехватки медиков, немецкие врачи перегружены и не очень довольны оплатой труда и условиями. Они сами уезжают в США, Канаду, Великобританию, Швейцарию или скандинавские страны, где можно меньше работать и больше зарабатывать.

Сейчас Сергей трудится по временному разрешению на работу, белорусский диплом он уже подтвердил, осталось еще раз сдать экзамен по немецкому языку.

— Как только переехал, я стажировался, и у меня не было зарплаты. Однако клиника предоставляла жилье и питание. Сейчас я сам снимаю трехкомнатную квартиру. Это недешево, конечно, она мне обходится примерно в такую же сумму, которую я зарабатывал в Беларуси.

— Не жалеете, что переехали?

— Временами непросто, потому что мое окружение и друзья остались в Беларуси. Но в целом здесь отношение пациентов к врачам более уважительное, чем у нас, не потребительское. К нашим языковым проблемам, акценту большинство относится нормально. Немцы редко жалуются на врачей. Бывают, конечно, и судебные разбирательства, но не так часто, как у нас. Оснащение здесь лучше и посовременнее. А так в целом — это новая страна и культура, и ко всему надо привыкать, постоянно пытаться совершенствоваться. Но оно того стоит. Особенно для тех, кто ищет материальную выгоду. Здесь расходы немаленькие, но и зарплата, и уровень жизни выше. Да, я работаю больше, чем в Беларуси, хотя думал, что у нас много работаю. Но я могу себе позволить снимать хорошую квартиру, отдыхать несколько раз в год, не задумываясь, что надо сэкономить, и после отпуска у тебя не останется вообще денег, потому что на отдых уйдут все накопления.

Италия: чтобы стать врачом, надо минимум потратить десять лет

Реабилитолог Денис Зелько

29 лет

Павия, Италия

Зарплата: 1700 евро в месяц

Денис Зелько проработал в Беларуси ЛОРом в 3-й детской больнице в Минске три недели. Этого опыта было достаточно, чтобы понять, что хочет рискнуть и попробовать пожить и поработать за границей. В 2013 году он окончил педиатрический факультет Белорусского государственного медицинского университета. Курс обучения занял шесть лет. Сейчас он работает реабилитологом в клинико-исследовательском институте имени Сальвадора Мауджери в городе Павия, недалеко от Милана. Зарабатывает 1700 евро в месяц, в дальнейшем его зарплата будет расти.

— Я знал итальянский язык, поэтому и рассматривал варианты переезда в Италию. Подтвердить диплом в Италии, к сожалению, довольно сложно, особенно для медиков не из Евросоюза. Мне посоветовали поступить в местный университет, — вспоминает Денис.

И он поступил на факультет медицины в университет Генуи. Это один из крупнейших университетов в Италии. Чтобы поступить, надо было сдать общеобразовательный тест из 70−80 вопросов. Большая часть из них были по логике, культуре, математике. Еще Денис сдавал экзамен по итальянскому языку. Поступив, он предоставил все документы из белорусского вуза с переводом на итальянский язык и подтверждением из посольства. Их рассматривали четыре месяца, после чего Дениса зачислили на пятый курс. Ему оставалось учиться два года.

— Обучение в университете в Италии считается относительно бесплатным. Ты платишь налог, а его размер зависит от дохода твоей семьи. Я из Беларуси, и по итальянским меркам у меня доход на душу населения минимальный. Поэтому я платил минимальную сумму за обучение — 135 евро в год. Как иностранцу мне предоставляли жилье, обеспечивали бесплатными обедом и ужином.

Студентам в этом университете платили стипендию в 2000 евро в год. Чтобы ее получить, нужно по итогам каждого семестра сдать два-три экзамена.

После вуза Денис три месяца практиковался, а затем сдал экзамен на лицензию врача.

— В принципе после этого ты уже можешь работать врачом, но круг мест ограничен, так как у тебя нет специализации. Можно заменять врача общей практики или брать в больнице ночные дежурства. Поэтому, как правило, все поступают на специализацию. Для этого нужно сдать экзамен, который проходит один раз в год по всей Италии. Специализацию оплачивает государство, но здесь на 10 тысяч выпускников-медиков в год — 6500 мест специализации.

Специализация занимает четыре-пять лет. У хирургов, например, пять лет.

— У меня специализация — реабилитационная медицина и физическая терапия. Но это не просто обучение, это еще и работа. Я работаю младшим врачом в больнице города Павия, это недалеко от Милана. Это известный в Италии реабилитационный центр. Занимаюсь реабилитацией пациентов после ортопедических операций.

Пока Денис не может вести амбулаторный прием в одиночку. Точнее, он его ведет, но есть старший врач, который контролирует его работу. У Дениса контракт на 38 часов работы в неделю, еще один час он должен тратить на научные исследования. Он получает 1700 евро в месяц.

— Это даже считается не зарплатой, а стипендией. Это деньги, которые платят во время специализации. У меня она четыре года, сейчас я работаю третий. После специализации первая зарплата, на которую может рассчитывать врач в Италии, около 2000−2200 евро в месяц. В принципе это хорошая зарплата, потому что Италия еще не вышла из экономического кризиса. В среднем врач больницы, которому 40 лет и который работает по 40 часов в неделю, зарабатывает около 3000 евро. У меня сейчас контракт на 38 часов в неделю, но, по сути, на специализации ты работаешь больше: по 12 часов в день. Больницы берут таких интернов, как я, потому что мы работаем сверхурочно и это не оплачивается.

Последний год своей специализации Денис может сменить клинику. Также он имеет право 16 месяцев поработать в больнице за пределами Италии. Все это время ему будут платить стипендию.

— Когда ты получишь заключение, что прошел специализацию, волен выбирать, что хочешь.

— Не жалеете, что уехали из Беларуси?

— Не жалею. Самым сложным был первый год после переезда. Была депрессия, ты ничего не понимаешь, у тебя куча проблем, банально, не знаешь, куда сходить купить еды. Все время у тебя спрашивают про какие-то документы, а в Италии большая бюрократия. Через год ты втягиваешься, улучшаешь язык, понимаешь менталитет людей. Я не жалею, что переехал, потому что знаю, какое отношение к врачам в Беларуси и вижу, какое здесь. Здесь к тебе пациент придет, постучит, извинится… Врач — это очень престижно. Со специализацией на то, чтобы стать медиком здесь тратишь минимум десять лет, в среднем — 11−12 лет. У моих знакомых врачей в Беларуси зарплата около 500 долларов. Да, есть те, кто зарабатывает 800−1000 долларов, но они работают на трех работах по 80 часов в неделю, не видя семьи и белого света.

Польша: отношение к медицине, как к сфере обслуживания

Анастезиолог Елена Шахович

32 года

Эльблонг, Польша

Зарплата: 1300−1500 евро

Анастезиолог Елена Шахович в Беларуси окончила медуниверситет и прошла интернатуру в одной из областных больниц. Потом разочаровалась в медицине, решила, что это не для нее, и на 1,5 года уехала путешествовать по миру.

Сейчас она работает анестезиологом в городской клинике города Эльблонг в Польше. Девушка проходит третий год специализации, всего их — шесть. Это значит, что за ней закреплен врач, окончивший специализацию, который помогает и решает, к каким манипуляциям ее допускать, а к каким — нет. При этом вся ответственнось лежит на более опытном враче.

— Пять лет назад в первые месяцы интернатуры в Беларуси мне разрешали делать то, о чем я имела чисто теоритическое представление. Это происходило из-за нехватки врачей и, по сути, у меня было ощущение, что я учусь на пациентах. В Польше такие манипуляции мне бы самой не разрешили делать. Ты всегда под контролем более опытных врачей.

В Польше Елена подтвердила свой белорусский диплом и прошла год стажировки в разных больницах. Сейчас на ставке и с тремя 24-часовыми дежурствами она зарабатывает 1300−1500 евро в месяц.

В Польше страховая медицина. Однако, например, скорая помощь полностью обеспечена государством. Есть и возможность сделать коммерческие страховки.

— Отношение к медицине в Польше, как к сфере обслуживания. Мне кажется, что в Беларуси уважения к врачам больше, особенно у старшего поколения. У нас пациенты реже ходят по судам. В Польше можно очень много сделать для человека, а из-за какой-то минимальной ошибки, которая не сказалась на здоровье, он подаст на тебя в суд и будет требовать большие компенсации. В Беларуси к врачам приходят за помощью, а здесь пациенты часто требуют сделать то, что они хотят. И обращений по поводу медицинских вопросов намного больше, чем у нас. Люди жалуются по поводу всего. Например, потому что человек слишком долго ждал ответа в регистратуре, слишком долго стоял в очереди… И с этим обращаются даже к адвокатам.

— Вы не жалеете, что переехали?

— Нет. Но иногда возникают мысли вернуться в Беларусь. Подумаю об этом, когда закончу специализацию. Заработки здесь больше. Даже если жить в Беларуси, то можно сюда ездить работать. В Польше даже обычные врачи могут ездить как на бесплатные курсы и стажировки, так и на платные. Что-то оплачивает Евросоюз, что-то — ты сам. В этом смысле возможностей больше, чем в Беларуси. У нас такого пять лет назад практически не было. Если кого-то и приглашали куда-то, то заведующих или их заместителей. Обычный врач отделения практически не имел доступа к конференциям и повышению своих знаний. А здесь возможностей очень много.