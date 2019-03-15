Посол Литвы передал в МИД Беларуси «план-хулиган» по БелАЭС

Посол Литвы передал в МИД Беларуси «план-хулиган» по БелАЭС1
- 15.03.2019, 16:19
Премьер-министр Литвы предложил кардинально изменить АЭС в Островце.
Посол Литвы передал в МИД Беларуси письмо литовского премьер-министра Саулюса Сквярнялиса с предложениями по поводу использования БелАЭС. Об этом tut.by сообщили в МИД.
Напомним, на прошлой неделе выдвигающийся в президенты премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности сделать Минску новое предложение по атомной тематике, которое бы не подразумевало закрытия строящейся БелАЭС. Среди прочего там есть идея использовать инфраструктуру АЭС для газовых электростанций.