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Посол Литвы передал в МИД Беларуси «план-хулиган» по БелАЭС

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  • 15.03.2019, 16:19
Фото: ТАСС

Премьер-министр Литвы предложил кардинально изменить АЭС в Островце.

Посол Литвы передал в МИД Беларуси письмо литовского премьер-министра Саулюса Сквярнялиса с предложениями по поводу использования БелАЭС. Об этом tut.by сообщили в МИД.

Напомним, на прошлой неделе выдвигающийся в президенты премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о готовности сделать Минску новое предложение по атомной тематике, которое бы не подразумевало закрытия строящейся БелАЭС. Среди прочего там есть идея использовать инфраструктуру АЭС для газовых электростанций.


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