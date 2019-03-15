Евродепутаты призвали к санкциям в отношении экс-главы банка «Тройка Диалог» 15.03.2019, 21:07

Рубен Варданян

Фото: sputnik

На уровне ЕС будет создан надзорный орган по борьбе с отмыванием денег.

Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна, бывшего главы российского инвестиционного банка "Тройка Диалог". Об этом сообщили представители международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), который в начале марта опубликовал расследование о схеме отмывания денег "Тройка-прачечная", пишет «Немецкая волна».

21 парламентарий из 14 стран ЕС подписал в четверг, 14 марта, соответствующее обращение в Еврокомиссию, инициатором которого выступил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Парламентарии также призвали ввести ограничительные меры в отношении Владимира Романова, экс-владельца литовского банка Ukio. Этот банк обслуживал счета ряда подставных офшорных компаний, сеть которых инвестбанк "Тройка Диалог" создал в середине 2000-х годов, говорится в расследовании OCCRP.

Кроме того, евродепутаты предложили как можно скорее создать "на уровне ЕС надзорный орган по борьбе с отмыванием денег". Выявленная схема по выводу денег "обнажила уязвимость Евросоюза и неготовность бороться с финансовыми махинациями", отмечается в обращении парламентариев.

По информации OCCRP, российский инвестбанк "Тройка Диалог" (в 2011 году был куплен Сбербанком) создал сложную систему из десятков офшорных фирм. Через компании, оформленные на подставных лиц, из России в 2006-2011 годах были выведены миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения. На эти деньги приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства, говорится в материалах OCCRP.