Артурас Зуокас: Быть мэром Вильнюса - самая интересная работа в мире 5 15.03.2019, 22:21

Артурас Зуокас

Кандидат в мэры столицы Литвы намерен сделать общественный транспорт в городе бесплатным.

Артурас Зуокас — «трехкратный» мэр Вильнюса, в прошлом известный литовский журналист и бизнесмен. В воскресенье во втором туре он будет бороться за этот пост вместе с нынешним мэром, бывшим министром юстиции Литвы Ремигиюсом Шимашюсом.

Накануне дня голосования Артурас Зуокас ответил на вопросы главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной.

— Вы идете в мэры в Вильнюса в четвертый раз, потому что не смогли довести до конца какие-то свои проекты?

— Я снова участвую в выборах, потому знаю, какие на самом деле возможности есть у города и почему они остались не реализованными. И уже не как бывший трехкратный мэр города, а как житель Вильнюса я считаю это несправедливым. И люди стали очень поддерживать меня в последнее время, ожидая некоего прорыва, чтобы город получил энергию, которая у Вильнюса всегда была.

Никогда раньше Вильнюс не сравнивали с Каунасом. Сравнивали с Варшавой, Ригой, Таллинном или Минском, но не с Каунасом! А на сегодняшний день Каунас по многим параметрам уже впереди столицы. Такого раньше не было. Именно поэтому я участвую в этих выборах, потому что знаю, имею опыт, многие нереализованные на сегодняшний день проекты начинались мной и моей командой, и я могу довести их до конца быстро и эффективно.

— Вы вышли во второй тур выборов. В воскресенье день голосования, решится вопрос, кто станет новым мэром Вильнюса. В чем заключается ваша программа?

— Программа состоит из трех основных частей. Самая главная проблема Вильнюса сегодня — это транспорт и передвижение. У меня есть решение, которое существует в Таллинне уже 6 лет — это бесплатный общественный транспорт для постоянно проживающих в городе жителей. Также очень важно улучшение транспортной инфраструктуры, включение в систему общественного транспорта всех возможных видов так называемого каршеринга, улучшение автоматической системы пропусков транспорта.

Вторая часть программы посвящена образованию. Вильнюсу нужно больше школ, но чтобы они не были слишком большими, максимум 500-600 учащихся - надо улучшить качество обучения. Необходимо создание новых образовательных центров для детей на севере, западе, востоке и юге столицы — чтобы они располагались не только в центре, а рядом с местами проживания учащихся. Если развиваются люди — развивается город.

И третий пункт — это те проекты, которые я начал в 2014 году. За последние четыре года они не были сделаны. После выборов, если я получу поддержку избирателей, придется вернуться назад на четыре года и закончить начатое. Речь идет о Северной объездной дороге, реконструкции автострады в сторону Минска, расширении дороги в Неменчине и других проектах.

— Вы можете назвать сильные и слабые стороны вашего противника Ремигиюса Шимашюса?

— Мой противник имел очень хорошие возможности, потому что, если сравнивать нынешний бюджет Вильнюса с тем, который был у меня, разница очень большая. Городской бюджет очень сильно увеличился после решения Конституционного суда, к которому в свое время обратился я сам. КС подтвердил, что государство оставляет Вильнюсу намного меньше денег, чем другим городам Литвы. После этого решения правительство вынуждено было поменять бюджетное законодательство, и столица стала получать намного больше денег.

Бюджет при нынешним мэре почти вдвое больше, чем был в мое время. Плюс европейские деньги, так как Вильнюс может получать на разные проекты примерно 300 миллионов евро.

Значит, деньги есть, проекты есть, но многие из них просто не реализуются. Моему оппоненту не хватает опыта и он реально не хозяин города. Больше политик. А городу нужен тот мэр, который разбирается и в политике, и имеет опыт работы с территориальными проектами.

— Мне показалось или вы назвали только негативные стороны Шимашюса? А как же положительные?

— Вы это заметили (смеется). Не так просто это делается. Конечно, он бывший министр юстиции, имеет большой политический опыт, потому что был депутатом парламента Литвы. Образованный человек, юрист, но тем не менее, я не замечаю у него тех качеств, которые нужны Вильнюсу. Он не болеет городом, как я.

— В Вильнюсе живет очень много белорусов, поляков, русских, а в последнее время и украинцев. Как вы учитываете это многообразие наций и что вы предлагаете в своей программе национальным меньшинствам?

— Я рад, что меня поддерживают многие представители всех названных вами национальностей: и те, кто постоянно живет в Вильнюсе, и те, кто приезжает работать из Беларуси или Украины. Я всегда смотрел на каждого из них как на жителя Вильнюса и находил общий язык со всеми национальными диаспорами, которые здесь проживают.

История Вильнюса тем велика, что город строили разные народы. В этом творческая сила столицы Литвы. Человек любой национальности должен себя чувствовать тут, как дома.

Совсем недавно я посещал одно общежитие, где проживают рабочие из Украины. Так не должно быть. Условия, в которых они проживают, мне очень не понравились. Если я стану мэром города, буду делать все, чтобы люди, которые строят будущее Вильнюса, жили по-человечески.

— Я знаю, что будучи мэром вы много внимания уделяли Беларуси. После событий в Минске 19 декабря 2010 года, когда произошли массовые аресты участников акции протеста против фальсификации президентских выборов, вы публично осудили диктатора Лукашенко, встречались с оппозицией, бывшими политзаключенными, родственниками людей, которые находились в тюрьмах в тот момент. У вас какое-то особое отношение к Беларуси?

— Поскольку я свое время был журналистом и работал в «горячих» точках, то всегда стараюсь быть на стороне того, кто находится в более слабой позиции. Власть всегда более сильная сторона и потому давить других людей ей намного проще. Я всегда на той стороне, которая нуждается в солидарности.

Я бы хотел, чтобы наши соседи, и Беларусь, и Украина, пошли по тому же пути, что и Литва, чтобы в этих странах не было власти, которая силой наводит «порядок», не давая людям возможности решать самим, как им жить. Поэтому я всегда готов помогать, несмотря даже на проблемы, которые в связи с этим возникают.

Например, я всегда приветствовал в Вильнюсе Далай-ламу, хотя давление из Китая было большим. Поддерживать надо людей, которые выступают за прогресс, а не тех, кто решает все вопросы силой.

Архивное видео

— Какова ваша позиция относительно Белорусской атомной электростанции, которая несет прямую угрозу Вильнюсу?

— Я всегда был против этого проекта и даже немало делал, искал возможности остановить строительство этой АЭС. Но, к сожалению, литовское правительство в этом смысле не было достаточно активно, поэтому эта станция практически построена. И нынешние попытки нашего правительства помешать этому проекты довольно запоздалые. Поезд ушел. Этот проект и для Вильнюса, и для Литвы — не самый хороший.

— Но Литва отказывается импортировать электроэнергию БелАЭС и это уже немало.

— Хотелось бы, чтобы никто из соседей Беларуси не покупал эту энергию. Но с другой стороны, если смотреть на государственную компанию «Lietuvos Energija», она сейчас проводить все подготовительные работы, чтобы эту энергию покупать. Я бы сказал, что это несправедливо. Правительство говорит одно, а реальные шаги делаются другие.

Мы не выглядим солидно, требуя от соседей, чтобы они блокировали этот проект, в то время, как литовская государственная компания готовится принимать электроэнергию белорусской атомной станции. Конечно, бизнес есть бизнес. Но это большая ошибка и очень некрасиво.

— В этом году в Литве пройдут президентские выборы. Как вы оцениваете участников избирательной кампании и каковы у них шансы?

— На этот раз выбор достаточно большой, но пока кандидаты в президенты не предоставили свои программы и не ответили на основные вопросы: как они смотрят на будущее Евросоюза, какой должна быть внешняя политика, какие отношения они будут поддерживать с нашими соседями.

На сегодняшний день, хотя выбор неплохой, говорить, кто из них мог бы быть президентом или за кого я бы хотел голосовать, еще рано. Думаю, нужно больше времени, чтобы мы увидели, что предлагают кандидаты на пост президента.

— Мне интересно, что вас заставило уйти из журналистики и пойти в политику?

— Я особо не выбирал, просто шел по жизненному пути и так получилось. Я занимался журналистикой 7 лет, активно работал, мне это дело нравилось. Так как я работал с иностранными компаниями, то зарабатывал по сравнению с литовскими возможностями достаточно много.

Появились деньги и я начал их инвестировать. Таким образом ушел в бизнес: открыл первый «McDonald’s» на проспекте Гедимина, магазины «United Colors of Benetton», вел другие проекты. В бизнесе был активен тоже 7 лет, а потом стал мэром Вильнюса.

Я всегда старался быть там, где интересно и где можно реализовать разные идеи. Пост мэра такого большого города, как Вильнюс, очень интересен. Я бы сказал, что это самая интересная работа в мире. Моя ответственность начинается с роддома, откуда в город приходит новая жизнь, и заканчивается кладбищами, за которыми тоже присматривает город. Это весь спектр человеческой жизни, и работа мэра для меня — даже не работа. Я просто живу этим.

— Спасибо вам за интервью и удачи на выборах.

— Спасибо! Приезжайте к нам. Вы же сейчас работает из Варшавы? Вильнюс всегда ждет вас.

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