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Red Hot Chili Peppers дали концерт на фоне пирамиды Гиза

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  • 16.03.2019, 10:59

Посмотреть выступление Red Hot Chili Peppers в Египте пришли более 10000 человек.

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers отыграла концерт на фоне Великой пирамиды Гиза в Египте. Об этом сообщает Reuters.

Посмотреть выступление собралось более 10000 человек. По словам организаторов, фанаты приехали из 67 стран мира.

Десятки тысяч смотрели трансляцию концерта на канале группы в YouTube.

Автором идеи выступило Министерство туризма Египта, которое сейчас ведет специальную программу по повышению туристической привлекательности страны.

RHCP за вресмя своей деятельности продали более 60 млн альбомов, завоевали шесть премий "Грэмми" и получили свою звезду в Зале славы рок-н-ролла в 2012 году.


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