Виталий Портников: Цивилизованный мир не собирается мириться с разбоем 16.03.2019, 12:32

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Санкции действительно работают.

Новый пакет санкций, одобренный одновременно США, Канадой и Европейским союзом как раз к пятой годовщине оккупации Крыма, стал прежде всего символическим напоминанием, что цивилизованный мир не собирается мириться с разбоем. Такое мнение в своей колонке на "Радіо Свобода" высказал политический обозреватель Виталий Портников.

"Просто символическим назвать список санкций тоже трудно. К этому определению ближе всего решение Евросоюза, где усиливаются позиции доброжелателей Кремля. Возможно, именно поэтому в список ЕС вошли исключительно физические лица, силовики. Но важно еще и то, что новые санкции делают невозможной саму дискуссию об отмене предыдущих, которые введены за Крым и за Донбасс. Потому что если Россия не прислушается к сигналам и продолжит свою захватническую деятельность – как можно отменять санкции?" – отметил Портников.

Он подчеркнул, что американские санкции стали более жесткими и включают в себя целый ряд военных предприятий.

"Удар по каждому такому предприятию – удар по всему цепочке экономических связей. Причем отрадно, что среди таких компаний – не только крымские заводы, но и военные гиганты из Петербурга, Ярославля и Зеленодольска", – напомнил Портников.

Он добавил, что в список санкций Канады также попали важные военные предприятия.

"Это поможет значительно подорвать позиции российской авиационной промышленности на мировом рынке, осложнит выпуск новых самолетов... Пакет санкций снова напомнил Кремлю, что давление продолжается. В Москве, конечно, хорохорятся и повторяют свой любимый "не смешите мои Искандеры"... И все это раздражение свидетельствует о том, что санкции действительно работают", – отметил журналист.

"Помочь Кремлю теперь могут только украинцы – если изберут власть, готовую капитулировать перед фигурантами санкционных списков. А Запад России не поможет", – добавил Портников.

15 марта Канада расширила санкции против России в ответ на агрессию в Керченском проливе и аннексию Крыма. Санкции введены в отношении 114 граждан РФ и 15 российских компаний.

В новый санкционный список США вошли шесть физических и восемь юридических лиц. ЕС также продлил антироссийские санкции, включив в них еще восемь человек.