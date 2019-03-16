Борисовский БАТЭ усилился защитником из Норвегии 16.03.2019, 12:38

Фото: fcbate.by

Подписан контракт с Эмилем Йонассеном.

Норвежский защитник Эмиль Йонассен подписал контракт с футбольным клубом БАТЭ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Очередной новобранец желто-синих является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба «Одд». За основную команду дебютировал в 17 лет и выступал за нее в течение шести сезонов. Затем три года провел в «Буде-Глимт». Играл во всех юношеских, юниорских и молодежных сборных Норвегии.

Как следует из информации, размещенной на сайте БАТЭ, Эмилю 26 лет, рост защитника – 180 см, вес – 82 кг.

Таким образом БАТЭ укрепил свои ряды еще одним легионером. Ранее, в декабре 2018 года в составе команды появились два нападающих серба Боян Дубайич и Неманья Милич, а уже в этом году контракты с клубом подписали полузащитник из Исландии Виллюм Тор Виллюмсон и российский защитник уйгурского происхождения Джамалдин Ходжаниязов.

Отметим, что о необходимости усиления команды новыми игроками главный тренер БАТЭ Алексей Бага в последнее время говорил неоднократно.

БАТЭ — 15-кратный Чемпион Беларуси, 3-кратный обладатель Кубка и 7-кратный обладатель Суперкубка страны.