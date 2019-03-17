Юрист: С квартирами в Минске хотят проделать то же, что и с «тунеядцами» 22 17.03.2019, 9:09

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Чиновники Лукашенко снова наступают на старые грабли.

В Беларуси так называемая «палата представителей» приняла в первом чтении новую редакцию Жилищного кодекса, которая ужесточает требования к желающим стать на очередь на жилье в столице.

Сейчас, чтобы молодой семье стать на очередь на жилье в Минске, ни у одного из супругов не должно быть недвижимости в столице. Но новая редакция Жилищного кодекса предполагает, что теперь у них не должно быть недвижимости не только в Минске, но и в Минском районе.

Новые ограничения для сайта Charter97.org прокомментировал юрист, правовой инспектор профсоюза РЭП, лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2017-ый год Леонид Судаленко:

- Принятие нового кодекса стало логичным продолжением политики государства, которая сейчас проводится в одном направлении – максимального сворачивания всех социальных льгот.

Мы видим, как сильно государство «помогает» гражданам в реализации квартирного вопроса. Интересна география новых ограничений. Почему они решили «прижать» только Минский район? Могли бы вписать туда сразу всю Минскую область. Это лишний раз свидетельствует, что имеет место поэтапное выполнение плана по сворачиванию социальных программ.

Вначале лишили возможности становится в льготную очередь коренных минчан, теперь – жителей района, ведь именно туда, в города-спутники, Лукашенко думает расселять жителей столицы. Государство отказывается от помощи гражданам, на такие проекты у него уже нет денег.

- С юридической точки зрения – могут ли люди, потерявшие очередь на жилье из-за нового кодекса, как-то побороться за свои права?

- Эта ситуация не нова. Согласно Конституции, в Беларуси не могут приниматься законы, ухудшающие положение граждан. Но в действиях властей уже стало аксиомой то, что написанное в Конституции всегда нивелируется подзаконными нормативными актами.

Давайте вспомним историю с декретом о «тунеядцах». В Конституции прописано право белорусов работать или не работать, а прямо сейчас гомельчанка Мария Тарасенко отстаивает в суде свой иск к районной комиссии, которая, нарушив Основной закон, зачислила ее в «тунеядцы».

Так и здесь: по Конституции граждане имеют право на собственность, а государство не только не оказывает им содействия, но и ухудшает им возможности для приобретения жилья в столице.

Чиновники привыкли к тому, что Конституция существует где-то далеко от них, сама по себе. И повсюду создают подзаконные акты, осложняющие жизнь нашим гражданам.

Здесь мы видим повторение известной истории: с квартирами в Минске хотят проделать то же, что и с «тунеядцами».

Поэтому я рекомендую тем гражданам, которые потеряют сейчас возможность построить жилье в Минске, не торопиться признавать свое поражение, обращаться в суд и отстаивать свои права.

- Новый кодекс был принят на фоне очередных заявлений Лукашенко о том, что «Минск не резиновый». В частности, 11 марта он заявил главе Минска Анатолию Сиваку: «20% населения живет в Минске, дальше — нельзя». Какую оценку вы можете дать подобным заявлениям?

- Это абсурд. Я опять же хочу напомнить положения Конституции, которая гарантирует каждому белорусу право выбирать место жительства.

И любой гражданин должен иметь возможность самостоятельно, без помощи государства, определять, где ему жить. Если кто-то завтра захочет стать минчанином, он имеет полное право спокойно приехать в столицу и никто не должен ни на словах, ни посредством различных подзаконных актов чинить ему в этом препятствия.

Кто сказал, что два миллиона жителей для Минска достаточно, а все, что свыше двух миллионов, нужно расселять по районам? Что это – создание гетто для тех, кому не повезло? Перекрывание кислорода тем, кто слишком поздно решил поменять место жительства?

С правой точки зрения таких заявлений вообще быть не должно. Это просто высказанный вслух абсурд, не более того.

- Через несколько дней после слов Лукашенко о «нерезиновом Минске» МВД направило ему на подпись проект указа о том, что дешевые квартиры от УКСа должны продаваться через аукцион. Это случайное совпадение или целенаправленная политика?

- Думаю, это означает, что все ведомства, и в первую очередь МВД Шуневича, решили послушно взять под козырек и начали действовать в соответствии с указаниями Лукашенко.

Если он сказал «Минск не резиновый – хватит», то для исполнителей разных уровней это повод создавать на местах всевозможные препятствия людям, желающим приобрести жилье в Минске.

Дешевые квартиры от УКСа были для многих своего рода отдушиной на пути к тому, чтобы стать столичными жителями. Аукцион де факто означает рост цены. Людям стараются перекрыть по максимуму все пути, чтобы они соглашались на переселение в так называемые города-спутники.

При этом, как и в случае с «тунеядцами» власти действуют наобум, не задумываясь о том, что нарушают конституционные права граждан. Они просто спешат выполнить указание, которое им поступило из администрации Лукашенко.

И опять же, как и в ситуации с декретом о «тунеядцах», могут наломать дров в этом вопросе. Поэтому белорусам следует не сдаваться, а защищать свои права.

Казна Лукашенко пуста, социальные программы сворачиваются, и в желании выполнить указы правителя его чиновники снова наступают на те же грабли.