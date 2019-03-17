Исландский новичок БАТЭ: В Беларуси мне все стараются помочь 17.03.2019, 22:13

Виллюм Тор Виллюмссон

Виллюм Тор Виллюмссон рассказал о своей адаптации в Беларуси.

Исландский новичок БАТЭ Виллюм Тор Виллюмссон в программе "Итоги недели" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о своей адаптации в Беларуси, передает pressball.by.

- Беларусь отличается от Исландии, я немного скучаю по родине. Первое впечатление о белорусах? Это добродушные люди. Мне все стараются помочь. Например, когда я хожу в магазин. Кстати, мое любимое блюдо — лобстеры.

Поражение от "Ислочи"? В раздевалке крика не было. Все расстроены результатом, потому что БАТЭ всегда бьется за трофей. Но раз случилось неудача, то переживать нужно максимум один день. И сосредоточиться на дальнейшем.

Самый популярный вид спорта в Исландии не гандбол, а футбол. В последнее время профессионалов стало больше, но совмещение по-прежнему имеет место. Утром ты дантист, а вечером гоняешь мяч.

Глобальные планы? Я не думаю о европейских грандах, мои мысли связаны с БАТЭ.