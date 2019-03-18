NYT: Банк РФ в Будапеште могут использовать для шпионажа 18.03.2019, 20:51

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Глава Международного инвестиционного банка РФ является выходцем из известной семьи КГБ.

Россия может использовать штаб-квартиру российского Международного инвестиционного банка (МИБ) в венгерском Будапеште для шпионажа. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на The New York Times.

В издании пишут, что глава Международного инвестиционного банка Николай Косов является выходцем из известной семьи КГБ, а его отец был высокопоставленным российским шпионом в Будапеште в 70-х годах.

"Председатель банка (МИБ, - ред.) имеет длительные связи с российскими спецслужбами. В то же время, венгерский парламент фактически предоставил банку дипломатический иммунитет от любого контроля со стороны полиции или финансовых регуляторов, таким образом оставив западных силовиков обеспокоеными тем, что российские шпионы смогут использовать его как базу для проведения разведывательных операций в Европе", - говорится в сообщении.

В банке опровергают эту информацию.

Напомним, Словакия 22 ноября выслала из страны российского дипломата. Его подозревают в причастности к шпионажу.

Также 9 ноября служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. Он следил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы Москве. В отношении него возбудили дело.