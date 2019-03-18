Лукашенковская «Белая Русь» приняла план подготовки и участия в предстоящих «избирательных кампаниях» 1 18.03.2019, 21:03

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Заседание состоялось сегодня в БГУИР.

Лукашенковская организация «Белая Русь» приняла план подготовки и участия оргструктур в кампаниях по «выборам» президента Беларуси и «выборам» депутатов палаты представителей.

Об этом БелТА сообщил заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько.

Сегодня в БГУИР прошло заседание республиканского совета РОО «Белая Русь». Главным пунктом повестки дня было планирование подготовки организации к «избирательным кампаниям».

«Основными вопросами были участие в президентских и парламентских «выборах», создание групп, поддержка кандидатов в депутаты, активизация работы в том числе и наблюдателей, работа агитационных групп. Шла речь о единой платформе, социологических мониторинговых исследованиях по каждому округу в отдельности - для помощи своим кандидатам в депутаты на парламентских выборах. Принят план подготовки и участия оргструктур в избирательных кампаниях по «выборам» президента и депутатов палаты представителей», - рассказал Александр Шатько.

Он отметил, что пока нельзя сказать в скольких округах организация поддержит своих представителей, ибо кампания еще не стартовала. Однако наверняка их число будет больше 70 - сейчас в «палате представителей» 79 «депутатов» - члены «Белой Руси».

Организация также проведет семинар по подготовке руководителей оргструктур к выборам. Планируется, что он пройдет 18 мая на базе Гомельской областной организации «Белой Руси».

«В марте-апреле идут отчетно-выборные собрания. Где-то появляются новые председатели, меняем и обновляем структуру», - поделился планами Шатько.