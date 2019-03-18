Вынесен приговор российскому правозащитнику Оюбу Титиеву 18.03.2019, 21:14

Оюб Титиев

Оглашение приговора длилось более девяти часов.

Шалинский городской суд Чечни приговорил главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитника признали виновным в “хранении наркотиков” , передает svoboda.org.

Оглашение приговора длилось более девяти часов. Судья заявила, что не верит показаниям Титиева о том, что его задерживали дважды и второе задержание было инсценировано полицией. Адвокаты правозащитника заявили, что будут обжаловать приговор. В "Мемориале" решение суда назвали политизированным.

Ранее прокуратура запрашивала для Титиева 4 года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа. По мнению защиты, уголовное дело полностью сфальсифицировано, а доказательства оформлены с нарушениями.

12 марта на последнем заседании суда Титиев выступил с последним словом, в котором заявил, что понимает: приговор будет обвинительным. Правозащитник поблагодарил всех, кто его поддерживал последний год, а также извинился перед близкими "за страдания, что причинил". Титиев напомнил, что к президенту России Владимиру Путину дважды обращались по его уголовному делу, однако ответ до сих пор не был получен. Правозащитник назвал судебный процесс над ним "сигналом всем правозащитным организациям".

На оглашение приговора в Шали приехали многие друзья и коллеги Титиева, а также дипломаты и журналисты. Среди них представители таких правозащитных организаций, как "Мемориал", "Общественный вердикт", Комитет против пыток, Московская Хельсинкская группа, "Международная амнистия", "Гражданское содействие", Civil Rights Defenders, Frontline Defenders, сотрудники посольств Германии, Франции, Норвегии, Канады, представительства Европейского союза в России. Об этом сообщает телеграм-канал "Дело Оюба Титиева".

Оюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Вину Титиев не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры.