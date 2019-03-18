В Крыму прошли одиночные пикеты против оккупации РФ 18.03.2019, 22:44

Пикеты против «власти» оккупированного Крыма проходили 18 марта в Джанкое и Симферополе.

18 марта в Крыму состоялся ряд одиночных акций протеста против представителей оккупационных властей полуострова. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Издание отмечает, что одиночные пикеты проходили в Джанкое и Симферополе.

В Джанкое на центральную площадь вышел местный житель Игорь Никитенко с плакатом "Меня избил депутат Шеремет. Где закон? Я требую снять с него полномочия!". Крымчанин утверждает, что "депутат" Госдумы РФ от полуострова Михаил Шеремет избил его после того, как в него плюнули.

В Симферополе на площади Ленина одиночный пикет провел пенсионер Эдуард Шеимкер, а возле здания крымской прокуратуры – бывший военный внутренних войск СССР Алексей Яковлев, который ранее объявил голодовку из-за "маленькой пенсии и коррупции в Пенсионном фонде Крыма".

По данным издания "Крым.Реалии", протестующие требовали отставки крымских "властей".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.