Англичанин нашел клад с золотом в ржавом танке 9 19.03.2019, 9:36

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В советском Т-54 лежало 30 килограмм золота.

Среди коллекционеров всегда было немало своеобразных людей. Одни из них собирают марки и значки, а другие — старые танки. Разумеется, увлечение боевой техникой требует значительных капиталовложений, но они, в конечном счете, всегда окупаются, причем иногда неожиданно, пишет bigpicture.ru.

Британский коллекционер военной техники Ник Мид (Nick Mead) много лет собирает старые боевые машины по всему миру. Его коллекция насчитывает 150 танков разных эпох и армий. Ник приобретает на аукционах ржавые, неисправные «жестянки» и на пару со своим механиком Тоддом Чемберленом восстанавливает их до идеального состояния.

Покупка, реставрация и обслуживание танков — удовольствие недешевое, поэтому Ник Мид организовал компанию Tanks-a-Lot, которая помогает окупать кое-какие вложения. Любой желающий может взять на прокат боевую машину из коллекции Мида и прокатиться на ней по его частному танковому полигону. Конечно, все расходы такой бизнес не покрывает, и увлечение Ника держится, в основном, на энтузиазме и личных сбережениях.

Последнее приобретение коллекционера — советский танк Т-54, оказалось очень удачным. При ремонте ржавой машины Мид и Чемберлен нашли 5 слитков золота по 6 кг каждый. Клад находился в одном из баков танка и, судя по всему, его предыдущий владелец даже не догадывался о несметных сокровищах.

Эксперты оценили стоимость драгоценного металла, который оказался еще и высшей пробы, в 2 миллиона фунтов (175 млн. рублей). И это при том, что в переводе на рубли, старый механизм обошелся энтузиасту всего в 2 миллиона.

Коллекционер считает, что золото было спрятано в машине иракскими солдатами, так как танк, выпущенный в СССР, долгие годы верой и правдой служил армии Саддама Хуссейна. Несмотря на счастливую находку, Ник Мид не стал богаче на 2 «лимона», так как сразу же заявил о своей находке властям.

Сейчас выясняется кому принадлежат слитки — народу Республики Ирак или частному лицу, и ценности, спрятанные мародерами, обязательно будут возвращены владельцу.

Однако сказать, что британец не получил от своей находки никакой выгоды также нельзя. Новость о кладе разлетелась по миру, вызвав огромный интерес к коллекции Мида и его прокату танковой техники Tanks-a-Lot. Клиентов у компании стало в несколько раз больше, а кроме этого, Ник стал настоящей звездой интернета.