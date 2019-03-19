Бразилия разрешила США использовать свой космодром 19.03.2019, 10:07

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Космодром Алкантра имеет стратегически важное положение, позволяя экономно запускать аппараты на экваториальную орбиту.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о подписании соглашения с США, которое разрешает Вашингтону коммерческое использование космодрома Алкантра в штате Мараньян. О соглашении он рассказал в своем Twitter, передает РБК.

«Соглашение предусматривает, что США могут запускать спутники и ракеты с базы в штате Мараньян. Территория останется под юрисдикцией Бразилии», — сообщил президент.

Болсонару подчеркнул, что его страна потеряла большие средства, не эксплуатируя космодром, занимающий выгодное положение, в коммерческих целях. «Правительство Бразилии будет стремиться заключать соглашения с другими странами, позволяя им запускать ракеты и космические корабли», — добавил он.

Соглашение с NASA было подписано во время визита Болсонару с правительственной делегацией в Вашингтон. Как пишет Reuters, во время своего первого официального визита президент Бразилии заявил о планах развития сотрудничества с Соединенными Штатами. «Американский народ всегда вдохновлял меня», — цитирует его слова Reuters.

Жаир Болсонару придерживается крайне правых политических взглядов, выступает за борьбу с иммиграцией и «социалистической угрозой», что во многом схоже с позицией американского президента. Reuters называет его «откровенным поклонником Трампа».

Действующий президент Бразилии одержал победу по итогам выборов 28 октября, получив в ходе голосования более 55% голосов избирателей. За его соперника от левой Партии трудящихся Фернанда Аддада отдали голоса 44,87% избирателей. Ранее, во время военной диктатуры в Бразилии, которая длилась в стране с 1964 по 1985 год, Болсонару был десантником и артиллеристом. После падения режима он пошел в политику и за свою карьеру семь раз становился депутатом национального парламента.

Первый запуск с космодрома Алкантра был произведен в 1990 году. Этот космодром обладает выгодным положением — близ экватора, что позволяет с экономией топлива выводить космические аппараты на экваториальную орбиту.