Гомельчанин о работе в Чехии: Белорусы должны знать, что жить можно более достойно 19.03.2019, 13:10

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Дмитрий Сабуров рассказал о своем переезде в страну ЕС.

Редакция сайта «Гомельская Весна» продолжает публикации на тему «Трудовая миграция белорусов в страны ЕС». Мы рассказываем, легко ли белорусу найти работу в странах ЕС, об условиях «тутэйшага» труда, быта и отдыха. Насколько легко белорусу адаптироваться к условиям жизни на чужбине? Об этом и не только с первых уст наших героев.

О своем пути в Европу рассказывает трудовой мигрант, житель Гомеля Дмитрий Сабуров, которого власть в 2017 году записала в «тунеядцы». Уже два года мужчина с женой трудятся в Чехии.

- Кратко о себе: возраст, образование, семья, дети, кем работали в Беларуси?

- Меня зовут Дмитрий Сабуров, мне 34 года. Имею среднее специальное образование и незаконченное гуманитарное высшее. Несколько лет женат, детей пока не заимели. В Беларуси работал много кем, начиная от строителя, заканчивая ассистентом брокера по оценке недвижимости и индивидуальным предпринимателем.

- Когда, почему и как вы приняли решение уехать за «длинным рублем?»

- На волне «тунеядских» протестов весной 2017 года мы с неравнодушными гражданами выходили на акции протеста, добиваясь от государства справедливого отношения к малоимущим гражданам, не способным найти работу с достойной оплатой. Я стал получать от органов госбезопасности угрозы о том, что меня и моих друзей упекут за решетку быстро и надолго по подложным статьям. Подкинут наркотиков или что- то еще сделают. У них это легко, сами понимаете.

Помимо того, что мы были активными участниками митингов и вели свой блог на YouTube «БелАруское Поле Экспериментов» с проектом «Роторная Жатка», мы так же начали транслировать жизнь в Беларуси без купюр – не такой, как ее показывают по БТ, а такой, какая есть на самом деле: с беспределом милиции, коррумпированными чиновниками, репрессированными гражданскими активистами и прочими яркими событиями белорусского бытия.

«Роторная Жатка» тогда поставила цель - показать белорусам на своем примере, что сидеть сложа руки – это удел неудачников, что если ты решил чего-то в жизни добиться, не надо надеяться на государство. Нужно побороть генетический страх перед властью и смело отстаивать свои права, заявлять о себе. Чтобы, в конце концов, можно было гордиться тем, что ты белорус!

В принципе, на материальное положение в Беларуси я особо не жаловался, потому что всегда мог найти, как честно заработать деньги. Однако вместе с тем я понимал, что ситуация в стране вряд ли поменяется в лучшую сторону в ближайшие сто тысяч лет – у меня такое ощущение, что народ наш, к сожалению, пока не готов к переменам, либо не хочет их. Не хочет, как бы это странно ни звучало, жить лучше, как, например, в Европейском Союзе, где каждая страна по отдельности и весь Союз в целом стремятся сделать жизнь своих граждан с каждым годом все лучше и комфортнее.

И рожать детей в родной стране мы не хотели. Мотиватором к переезду в одну из стран Евросоюза был не «длинный рубль», а гарантия защиты моего права быть человеком, и в последующем и прав моих детей.

Поэтому, когда подвернулся шанс уехать в Чехию по двухгодичной рабочей визе, я размышлял ровно минуту. Жена тоже была только за, в Чехии живем и работаем уже второй год.

- Как простому белорусу сложно или легко получить рабочую визу для работы в странах е?

- В настоящее время получить белорусу рабочую визу в страны вроде Польши или Чехии на самом деле не составляет особого труда. Украинцам сделать это еще легче. Если белорус решил работать в Чехии, он открывает сайт чешского бюро труда и ищет вакансию с пометкой «работодатель желает устроить иностранца». Связывается с ним по почте или по телефону. Этот путь, разумеется, более сложный, чем уехать по знакомству. Как показывает практика, по почте работодатель может ответить через месяца два в лучшем случае, а для беседы по телефону необходим чешский язык.

Мы с женой уезжали, так сказать, «по знакомству», через белорусов, которые были связаны с работодателем. Попали мы не в самые лучшие условия, как жизни, так и труда. А все потому, что не знали подробностей, что нас ожидает. Совет такой - когда едете, интересуйтесь как можно более подробно у работодателя, что вас ждет.

Есть так же вариант трудоустройства в Чехии через так называемые «агентуры працы». Работать через них выгоднее в материальном плане, к тому же работу через агентство сменить легче, в отличие от работодателя.

Но опять же – агентура агентуре рознь. Прежде чем ехать, советую изучить отзывы об агентуре в интернете, или непосредственно у тех, кто там уже работает. Нечестных на руку посредников и агентур как в Чехии, так и в Польше много. И из-за них у престижных чешских (а не украинских) «агентур працы» в целом репутация довольно низкая. И хочу по случаю предупредить соотечественников - не связывайтесь с белорусскими агентствами по найму людей в Чехию. Проверяйте работодателя – будьте бдительны!

После поиска работодателя в Чехии, тот высылает документы для подачи в посольство, ждать нужно около трех месяцев и в случае одобрения – счастливого пути!

- С какими трудностями столкнулись на чужбине?

- Самые большие проблемы в Чехии у нас с женой возникли именно с нечестными и нечистыми перед законом работодателями – украинскими «агентствами працы». Увольняясь от первого работодателя, мы подали документы на агентство, которое недоплачивало налоги. Поэтому через пять месяцев мы получили отказ в трудоустройстве, и даже чуть было не были вынуждены покинули Чехию. Хочу сказать, здесь всегда находятся люди, которые желают помочь. У нас сейчас все в порядке, можно сказать, что наши трудности позади.

Надо помнить, что самой главной проблемой является незнание чешского языка. Белорусы довольно быстро начинают понимать чехов, потому что наши языки все-таки родственные, славянские. Плюс ко всему в городе Пльзень, где мы работаем, есть масса бесплатных курсов для иностранцев.

- Какие условия труда и его оплаты по сравнению с трудом в Беларуси?

Минимальная зарплата в Чехии составляет 13 350 крон, что составляет 1 258 наших белорусских рублей. Но я не слышал, чтобы кто-то здесь, включая и нас, рабочих мигрантов, получал бы такую сумму. Это минимум, все получают больше! Здесь нет такой практики, как в Беларуси, где работодатель может платить работнику минималку, и из нее же еще и налоги вычитать. Здесь даже чистые суммы на низкооплачиваемых работах, с вычетом, на секундочку, 34 процентов налогов, на несколько тысяч крон выше минималки.

В среднем по Чехии зарплата на неквалифицированных работах составляет 4 - 7 долларов за час. А если вы владеете какой-то профессией, то ставка у вас уже выше. Например, сварщики получают где-то в районе 10 долларов в час.

Условия труда бывают разные. Я работаю на фабрике «Panasonic» и очень доволен местом работы. Просторные светлые цеха, теплые и чистые помещения, работа не грязная и не тяжелая. Но так, конечно, не везде. Все-таки человек едет в Чехию по рабочей визе работать, а не в санаторий, поэтому работать здесь придется. Причем на рабочем месте тут «от звонка до звонка», а не как у нас – за полчаса до конца рабочей смены все уже толпятся у проходной, ожидая выхода. Возможно, и живут тут лучше поэтому – другое отношение к труду. Потому что тут зарплаты достойные. А за те деньги, которые платят работягам в Беларуси, не особо хочется напрягаться, лучше в курилке отсидеться.

Я получаю в среднем тысячу долларов в месяц и жена столько же. Что бы вы понимали, цены в магазинах на продукты и вещи такие же, как в Беларуси. Поэтому уровень жизни в сравнении с нашими 200-300 долларами на родном заводе – совсем иной. Некоторые позиции здесь дороже чем у нас, например бензин, яйца, крепкий алкоголь и сигареты. Последние два пункта меня не заботят.

На курсах изучения чешского языка

- Какие бытовые условия, выходные, продолжительность рабочего дня, отношение работодателя и коллег по работе?

- Мы с женой снимаем комнату в трешке, где помимо нас живут еще две семейные пары в других комнатах. Живем дружно. Стоимость койко-места обычно, что в общежитиях, что в квартирах по найму примерно около 200 долларов в месяц. Я считаю, это довольно дорого. Как есть. Если я получаю 22 000 крон в месяц, то из них отдать 4000 за жилье – не болезненно. В планах снять отдельную квартиру, что немного дороже и не так просто. Кстати, про все эти чешские бытовые и рабочие вопросы мы рассказываем на своем канале. Кому интересно, вот ссылка.

Я работаю по 8 часов в день, выходные суббота и воскресенье. Но тут можно работать и по 12 часов, это приветствуется, а большинство украинцев только к этому и стремятся. Мы с женой предпочитаем работать как белые люди, не перерабатывать, и больше отдыхать, путешествуя по Чехии.

Чехи, как начальство, мне очень нравятся. Никакого грубого панского отношения, никаких принуждений. Чехи сами по себе люди простого толка, любят посмеяться на работе, нет какого-то напряжения или спешки. И так было на всех работах, которые я здесь сменил. Но я считаю, все зависит от того, какой вы человек. Если уважаете сами себя, то и вас уважать будут. Кстати, к белорусам чехи относятся, наверно, лучше, чем ко всем остальным трудовым мигрантам. Мы показываем себя с самых лучших сторон, нас ценят как работников и в целом как людей. Чем-то мы с чехами близки ментально. Это маленькая приятная новость для собирающихся сюда на работу.

- Оплачивается ли страховка, больничный, отпускные?

- Страховки и налоги за меня и жену платит работодатель – наша «агентура працы». Я уже был на больничном, посетив врача по своей страховой карте. Бесплатный прием, естественно. Первый три дня больничного в Чехии не оплачиваются по закону, потом каждый день – 50% заработка. Отпускные при работе через агентуру не платятся, зато я могу брать отпуск в любое время и на любой срок. К тому же зарплата у меня процентов на 25 выше, чем у тех же работников «Panasonic», устроенных напрямую. Отпуск при работе напрямую оплачиваемый и в отведенное работодателем время.

- Сколько по времени Вы уже там? Не тянет ли домой, к детям?

- Мы в Чехии уже второй год. Ностальгии я не испытываю, а своих родных, которые хотят увидеться с нами, зову сюда. Ехать в Беларусь желания нет никакого, пока там существует нынешняя система. Здесь я чувствую себя свободным человеком, права которого соблюдаются, пусть даже я и трудовой мигрант. Здесь нет полицейских на улицах, которые только и думают о том, как бы показать тебе, кто здесь власть. Здесь люди улыбаются друг другу на улицах, пусть даже они незнакомцы. И это было удивительно и приятно для меня в начале. Отношение людей друг к другу – вот в чем основа здоровой страны и здорового гражданского общества.

- Что Вы посоветуете тем, кто потерял работу в Беларуси?

- Посоветую там ее не искать. Конечно, я не утверждаю, что все белорусы срочно должны рвануть в Европу с концами. Считаю, что каждый имеет возможность приехать сюда и хотя бы посмотреть, как можно жить более достойно, даже будучи в другой стране.

Если родное государство ставит нас в такое положение, что мы не можем не чувствовать себя униженными – советую делать выбор в свою пользу. Какой он будет – решать каждому. Когда я понял, что в Беларуси жить человеком не получается из-за существующей системы, я принял решение, о котором пока ни разу не пожалел. Да есть трудности, но ведь они есть везде. Преодолевая трудности, мы развиваемся в личностном плане. А на Родине трудности просто ломают хребет. Это печально. Я люблю свою страну, люблю белорусов, как могу, помогаю им здесь, в том числе и через свой канал на YouTube.

Живя в современном мире нельзя не замечать, как он развивается, улучшается и модернизируется. Где-то лучше, где-то хуже. Трудовая миграция даже в пределах е – это нормальное дело. Поляки и чехи едут работать в Германию, Англию, Францию; болгары и румыны – в Польшу и Чехию, украинцы – вообще повсеместно распространены, как и белорусы, хотя мы пока в меньшем количестве.