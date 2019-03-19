Пашинян назвал условие, при котором ОДКБ перестанет существовать 1 19.03.2019, 15:43

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Никол Пашинян

Премьер Армении ответил на возможное назначение белоруса Станислава Зася.

Обсуждение по вопросу назначения нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности продолжается, новый генсек ОДКБ не будет назначен без согласия Еревана, и армянская сторона занимает по этому вопросу конструктивную позицию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, cообщает «Интерфакс».

«Не может быть [назначения] без участия и согласия Армении. Это будет означать, что ОДКБ не существует», — сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, позиция Еревана по вопросу назначения нового генсека ОДКБ «очень конструктивна».

— Мы считаем, что этот срок наш. Наши партнеры не согласны, говорят, что этот вопрос не отрегулирован. Мы говорим, что тогда до назначения нового генсека давайте в уставе ОДКБ уточним: если по каким-то причинам срок остается незавершенным, то как должен регулироваться вопрос? И, кажется, мы пришли к согласию по этому пункту.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.

Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны.

Минск предложил на место председателя Станислава Зася — госсекретаря Совбеза. Он получил одобрение от остальных глав государств, которые входят в ОДКБ, но только не от Армении.