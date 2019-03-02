Против минского айтишника возбудили уголовное дело за покупку чая 7 2.03.2019, 14:02

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Фото: пресс-служба ГТК

Купленный по интернету чай из Китая оказался психотропным.

Минчанин заказал себе в интернете из Китая чай, а на следующий день узнал, что это растение запрещено в Беларуси. Он сообщил в милицию и отказался получать посылку, но уголовное дело все равно завели, пишет tut.by.

На днях сотрудники таможни рассказали, что в одном из почтовых отправлений нашли траву эфедру. Посылка шла из Китая на адрес минчанина. Отправитель указал, что внутри — чай.

Но эксперты заявили: вещество хоть и растительного происхождения, но в медицине не используется. А объем от 30 граммов уже считается крупным размером, как итог — уголовное дело по ч.2 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу психотропных веществ либо их прекурсоров). За это грозит от 5 до 10 лет в колонии.

Что это за трава вообще? Нам не составило труда найти эфедру на популярной площадке aliexpress, такие же зеленые пачки, как на снимках. Их рекламируют как чай — от кашля и астмы, а еще как средство для похудения. Врут?

Было лекарство, стало наркотиком

В научной литературе растение называется хвойником двухколосковым. Произрастает в степях и полупустынях в России, встречается в Южной Европе, малой Азии и Китае.

Действительно, ранее более широко, а теперь — уже с ограничениями эфедру используют в медицине для лечения астмы, гипотензии и других заболеваний. А именно ее компоненты: эфедрин и псевдоэфедрин, это психоактивные вещества.

Однако их дозировка в препаратах, которые в аптеках Беларуси отпускают только по рецепту, регулируется законом.

Все из-за того, что сырье или конкретные вещества могут использовать для изготовления наркотиков. Такой статус для эфедрина закреплен в соответствующей Конвенции ООН.

Хотя относительно недавно эфедрин был легальным в Европе, его использовали в медицине и спорте, а в России считалось народным средством. Теперь растение считается устаревшим лекарственным средством ввиду «побочки». На рынке в Китае траву эфедру можно легко найти, но за производство наркотика из нее предусмотрена ответственность.

Оборот эфедры контролируется в тех же США и России. Хотя в соседней Украине — нет. В Беларуси трава эфедры внесена в Республиканский перечень веществ, оборот которых подлежит государственному контролю. А именно: «неодревесневевшие побеги растений любого вида рода Ephedra, как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные». То есть их свободный оборот запрещен — хранение, сбыт, перевозка и так далее.

Заказал по ошибке? Адвокат: «Отказ должен быть задокументирован»

Очевидно, что несведущий человек может сделать серьезную ошибку, если захочет купить чай, не проверив состав. Так было и в упомянутом случае с минчанином, говорит адвокат Антон Гашинский из бюро «Маслов, Гашинский и партнеры»:

«Айтишник, работает в крупной компании, ходит в тренажерку. Любит пить разные чаи, которые постоянно заказывает напрямую из Китая. Вот и заказал себе полкило чая из эфедры для сжигания жира. А буквально на следующий день выяснил, что ее ввоз в страну запрещен».

Парень прямиком отправился в Центральный РУВД, где написал заявление: заказал по ошибке. К тому моменту продавец в Китае на просьбу отменить заказ сообщил, мол, уже поздно, да и что такого, ведь это «традиционная китайская медицина».

По словам адвоката, у минчанина приняли заявление и пообещали связаться, а на почту по извещению посоветовали прийти и просто написать письменный отказ от получения.

«И вот посылка пришла. Там был еще другой чай, который он забрал, от этого отказался. Но на выходе парня задержали сотрудники таможни», — рассказывает Антон Гашинский.

Уголовное дело все же возбудили, именно по факту перемещения, ведь товар пересек границу. Минчанин проходит по делу как свидетель, но расследование продолжается.

Как правильно поступить в ситуации, если вы заказали что-то по ошибке? Юрист советует сразу обратиться за помощью к специалистам, и вот почему. В Уголовном кодексе есть статья «Добровольный отказ от преступления», и гражданина могут освободить от уголовной ответственности. Но с условиями.

«Отказ должен быть реальный и, что важно, задокументированный. Если вы попали в похожую ситуацию, то об этом нужно заявить до перемещения товара через границу. Обратиться в милицию, зафиксировать это в книге обращений, получить официальный ответ о дальнейших действиях», — объясняет Гашинский. Но и этого мало, сотрудники также проверят, а действительно ли человек не знал о запрете до оформления заказа и так далее.

В практике адвокатов есть множество случаев, когда люди становились фигурантами уголовных дел по глупости или умыслу других.

Например, мужчина получил извещение о посылке и отправился на почту с расчетом получить заказанный шарф. Вместо этого нашел внутри лист, пропитанный амфетамином, мужчину сразу же задержали. Потом выяснилось, что доставку на чужой адрес оформил другой человек. Или еще один заказал по почте семена, а там почему-то оказались конопляные. Но в них самих, как показала экспертиза, не содержится запрещенных веществ — и в итоге дело прекратили.

Лучше проверить состав

Добавим, что нужно быть осторожным при ввозе противопростудных препаратов из-за границы. В них могут содержатся наркотические или психотропные вещества, дозировка которых строго оговорена в отдельном постановлении Минздрава. И то — при наличии подтверждающих документов о такой потребности, по «красному коридору» и не больше определенного количества. Иначе — уголовная ответственность.

А если уж заказывать товар растительного происхождения, то состав лучше лишний раз сверить по упомянутому перечню веществ, которые подлежат госконтролю. Там кроме эфедры, например, есть определенные виды кактусов, грибов и вечнозеленых кустарников.