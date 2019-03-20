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Минобразования делает бизнес на детях?

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  • 20.03.2019, 11:10
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Иллюстрационное фото vgr.by

Родители возмущены платными «олимпиадами».

О нетипичной ситуации, связанной со школьными олимпиадами, рассказал «Еврорадио» Дмитрий Иванович, отец четворклассницы. Его дочь выбрали для участия от класса, и девочка прошла во второй тур. Но перед городским этапом борьбы оказалось, что для участия нужно... заплатить!

"В школе сказали, что проводится якобы олимпиада, от каждого класса выдвинули по одному ученику, — рассказывает мужчина. — Сопровождала ребенка на этом "турнире юных математиков" непосредственно учительница. Декларировался этот турнир почти как олимпиада для младших школьников. По итогам турнира дочь заняла второе место, а на следующей части мы узнали, что нужно заплатить 16 рублей".

Мужчина возмущается, как такое возможно, и говорит, что это больше похоже на бизнес Минобразования на детях. Такое соревнование не является государственной олимпиадой, которые проводятся только с 8-го класса, объяснили профильные чиновники. Однако, по их словам, хотя это и не олимпиада, дети с хорошими результатами "попадают в специальные списки, чтобы дальше на них обратили внимание".

Позже Иванович выложил снимок, где в положении о проведении турнира указано, что это районный этап олимпиады "Юный математик".

Но что это все-таки за конкурс? Олимпиада или частный турнир? Формально такое соревнование не является олимпиадой и участвовать в нем может каждый желающий школьник. Разработкой занимается государственный "Минский городской институт развития образования". Но почему и дети, и родители считают, что это больше похоже на олимпиаду?

"Это такой себе бизнес на детях получается. Почему государственный институт берет деньги за то, чтобы дети участвовали в турнире? Почему приходят какие письма в школы, и руководство выбирает детей и готовит их? Вы можете вообще представить, чтобы какое-то, например, частное предприятие начало такое присылать?" — говорит Дмитрий Иванович.

В приемном покое руководство МГИРО очень удивились тому факту, что некоторые родители возмущены платными турнирами:

"Мы даже не знали, что такое может происходить. Чем недовольны родители? Такие турниры у нас начинаются с детского сада, причем участвовать может каждый. Это же не общегосударственная официальная олимпиада по какому-то предмету. Мы сами все разрабатываем.

Почему так воспринимается наш турнир? Это неправильная работа школьных сотрудников, завуча и учителей. Откуда же мы знаем, что они говорят и как они над этим работают? Вы можете ознакомиться с положением на нашем сайте, там все написано".

В комитете по образованию Мингорисполкома получить комментарий о таких турнирах не удалось. В Министерстве образования ответили, что они не курируют такие турниры:

"Эта олимпиада не под эгидой Министерства образования. Такие состязания могут проводить областные институты образования, но в таком случае существует некая символическая плата за участие. Но все олимпиады, проводимые Минобразования, на всех уровнях являются бесплатными. В прошлом году нам задавали такие же вопросы".

Расспросить подробнее о бюджетах, соответствующих разрешениях и такой "легальный бизнес" не удалось — на другом конце провода повесили трубку.


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