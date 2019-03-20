Старшая дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана 15 20.03.2019, 12:21

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Дарига Назарбаева

За ее кандидатуру проголосовали все 44 сенатора.

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига была избрана спикером сената страны.

За соответствующее решение проголосовали все 44 сенатора, сообщает NUR.KZ.

Кандидатуру Дариги Назарбаевой внес исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Дарига Назарбаева была депутатом нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса). Занимала пост вице-спикера мажилиса, была заместителем премьер-министра Казахстана. С 2016 года - депутат сената Казахстана.

Накануне Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен покинуть пост главы государства.

Исполняющим обязанности президента стал экс-спикер Сената страны Касым-Жомарт Токаев.

При этом Назарбаев останется председателем Совета безопасности, главой партии Нур Отан, членом Конституционного совета.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 года.

На первых всенародных выборах в стране в декабре 1991 года, которые проводились на безальтернативной основе, он набрал 98,7% голосов.