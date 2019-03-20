Столицу Казахстана официально переименовали в Нурсултан 73 20.03.2019, 13:41

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Парламент проголосовал за поправки в Конституцию.

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы из Астаны в Нурсултан.

Такое заявление было сделано на совместном заседании правительства, пишет nur.kz.

"Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом республики представлено положительное решение", - говорится в сообщении.

После голосования поправки в Конституцию были приняты.

В парламенте назвали решение историческим.

Депутаты сената и мажилиса поддержали решение о переименовании практически единогласно.

Теперь поправки в Конституцию вступят в силу после их подписания президентом Казахстана.

Таким образом, парламент поддержал предложение нового президента Казахстана Кaсым-Жомарта Токаева.

Накануне Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен покинуть пост главы государства.

При этом он останется председателем Совета безопасности, главой партии Нур Отан, членом Конституционного совета.

Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с апреля 1990 года.

На первых всенародных выборах в стране в декабре 1991 года, которые проводились на безальтернативной основе, он набрал 98,7% голосов.