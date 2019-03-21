Белорусские демократы подготовят новую Конституцию 11 21.03.2019, 22:34

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Новая Конституция будет основываться на базе Конституции 1994 года.

21 марта в Минске состоялось организационное заседание общественной конституционной комиссии. Она собирается начать работу над новой Конституцией. В составе комиссии около тридцати человек — бывшие парламентарии (депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го и 13-го созывов), судьи первого состава Конституционного суда, лидеры партий, эксперты, информирует «Радыё Свабода».

Новая Конституция будет основываться на базе Конституции 1994 г. без изменений, внесенных на референдуме 1996 года.

Мечиславу Грибу, бывшему председателю Верховного Совета, который ставил подпись под Конституцией 1994 года, предложили возглавить конституционную комиссию. Ему будут помогать судья первого состава Конституционного суда Михаил Пастухов и Анатолий Лебедько, председатель общественной организации «Европейский диалог», бывший председатель ОГП.

«Мы предложим обществу современную и качественную Конституцию, которая будет работать в интересах всего общества, а не ради власти одного человека», — говорит Валерий Фадеев, бывший заместитель председателя Конституционного суда первого состава, а ныне — член конституционной комиссии.