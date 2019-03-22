Как выглядели Барановичи, когда туда приехал Лукашенко 20 22.03.2019, 14:32

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Показательные кадры.

В пятницу Лукашенко посетил один из крупнейших городов Брестской области.

«Салiдарнасць», в свою очередь, обратила внимание на фотографии коллег из барановичской газеты Intex-press, которые запечатлели улицы города во время визита туда первого лица страны (площадь Ленина, улица Комсомольская, перекресток улицы Шевченко и проспекта Советского, перекресток улиц Царюка и Советской). На них почти нет местных жителей, улицы пустынны, такое ощущение, что город вымер.