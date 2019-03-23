Reuters: США могут признать Голанские высоты израильскими уже на следующей неделе 1 23.03.2019, 13:51

Израильские солдаты на Голанских высотах

Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит официальный документ.

США могут признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами уже на следующей неделе, сейчас администрация президента США Дональда Трампа занята подготовкой соответствующего документа, который официально закрепит признание, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме, сообщает "Гордон".

Так, представитель президента США сообщил, что Белый дом готовит документ для кодификации признания Голан за Израилем; документ могут подать на подпись Трампу уже на следующей неделе. Возможно, это будет понедельник, 25 марта, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон с официальным визитом.

В 1967 году в результате Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы арабских государств и расширил свои территории. Были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, кроме их восточной части. Под давлением ООН часть захваченных территорий Израилю пришлось очистить, однако Голанские высоты остались под его контролем и в декабре 1981 года Кнессет принял резолюцию о распространении израильской юрисдикции на их территорию.