Тимошенко: Янукович был изгнан в Ростов, но остался его наследник - Порошенко 11 23.03.2019, 20:20

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Юлия Тимошенко

Тимошенко заявила, что после выборов новый президент Украины расследует всю коррупцию.

В то время, когда Генпрокуратура и СБУ в Украине не способны расследовать "коррупцию Порошенко и его окружения", этим занялись европейские и американские структуры. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Луцке, сообщает пресс-служба партии.

По словам Тимошенко, антикоррупционное расследование открыли Кипрский суд Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF).

"Это, по сути, стало итогом многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом и его ближайшими соратниками, бизнес-партнерами на оборонном бюджете. Когда ЕС против главы государства начинает коррупционное расследование, это говорит о том, что силовые структуры в Украине, к сожалению, не работают. Генпрокуратура и СБУ превратились, по сути, в департаменты корпорации "Рошен", которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения", - отметила она.

Тимошенко отметила, что для Украины, которая пережила тяжелые испытания, живущая в войне, в бедности, сотрудничество европейских стран является чрезвычайно важным. Поэтому, неприемлемым является ситуация, когда "лидер государства подозревается в коррупции".

Она заявила, что и в США начато коррупционное расследование против окружения действующего президента: "По всем направлениям уже начали работать другие государства, тогда как силовые структуры в Украине не работают".

Председатель партии напомнила, что ровно 7 лет назад на должность министра экономики в правительстве Януковича был назначен Порошенко.

"Чужого человека на такую должность не назначают. Янукович был изгнан украинским народом в Ростов-на-Дону, но остался его наследник - Петр Порошенко, который продолжил коррупцию и покрывал всю коррупцию, которая была до того", - сказала она.

Она заявила, что действующему президенту надо думать об уголовной ответственности, а не мечтать после второй каденции пойти в депутаты Европарламента, "ведь коррупция и мошенничество были на территории ЕС с его участием". О персональной ответственности Председатель партии напомнила и руководству ГПУ и СБУ.

Тимошенко заявила на пресс-конференции, что после выборов новый президент расследует всю коррупцию и каждый, кто хоть копейку из бюджета взял, будет отвечать.

"Все будут привлечены к уголовной ответственности. Мы наведем порядок, чтобы больше никто не мог взять что-либо в Украине", - подытожила Тимошенко.