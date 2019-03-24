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Белорусы активно подписываются под требованием объявить посла Бабича персоной нон грата

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  • 24.03.2019, 16:42
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Михаил Бабич

Граждане нашей страны возмущены поведением спецпредставителя Путина.

Еще 16 марта на сайте petitions.by появился текст петиции с требованием объявить посла России в Беларуси Михаила Бабича персоной нон грата.

«Учитывая командный тон посла России Бабича, не понимающего разницы между федеральным округом Российской Федерации и независимым государством Республикой Беларусь, просим, в соответствии со ст.9 и ст.43 Венской конвенции от 18.04.1961 «О дипломатических сношениях» объявить посла Российской Федерации Бабича Михаила Викторовича persona non grata», - говорится в петиции.

Через семь дней обращение направят в Министерство иностранных дел Беларуси. Подписаться можно здесь.

Напомним, 14 марта посол России в Беларуси Михаил Бабич в своем интервью РИА «Новости» призвал интенсифицировать формирование «союзного государства». В ответ официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз обнародовал комментарий, сравнив Бабича с «подающим надежды бухгалтером».

18 марта Бабич провел в Минске конференцию, посвященной пятилетию аннексии Крыма РФ.


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