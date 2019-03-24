В Польше чтят людей, спасавших евреев от нацистов 24.03.2019, 17:30

фото с сайта theworldnews.net

24 марта в Польше - Национальный день памяти поляков, спасавших евреев под немецкой оккупацией.

Памятная дата учреждена по инициативе президента Польши Анджея Дуды в 2018 году, передает «Радио Польша».

24 марта 1944 года нацистами были убиты члены семьи Ульм: глава семьи Юзеф, его беременная жена Виктория, шестеро их несовершеннолетних детей и восемь евреев, которых они прятали. Преступление стало одним из символов мученичества поляков, помогавших евреям во время Холокоста.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что 24 марта — это «день памяти семьи Ульм, Ирены Сендлер и многих тысяч поляков, рисковавших своей жизнью и жизнями своих семей и соседей, чтобы спасти евреев из рук немецких преступников».

Фрагмент портала Польского радио, посвященного Национальному дню памяти поляков, спасавших евреев под немецкой оккупацией

Фото: Polskieradio24.pl

В местности Садовне, на северо-восток от Варшавы, Матеуш Моравецкий принял участие в открытии мемориальной доски в честь семьи Любкевичей, которая была убита немцами за помощь евреям. Премьер-министр Польши подчеркнул, что во время Второй мировой войны местные жители сдали экзамен по человечности, помогая евреям: «Еврей, на пути которого встречался немец, погибал. А у еврея, встречавшего на пути поляка, был шанс выжить».

Памятные мероприятия 24 марта проходят по всей Польше.

Поляки, спасавшие евреев, являются образцами патриотизма и примером солидарности, мужества и преданности духу свободной Республики [Польша], — заявил президент Анджей Дуда в письме участникам памятных мероприятий в Варшаве.