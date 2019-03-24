Более пяти миллионов британцев высказались за отмену Brexit 1 24.03.2019, 20:48

Петиция об остановке процесса выхода Великобритании из ЕС стала самой популярной на сайте британского парламента.

Размещенная на сайте британского парламента петиция об остановке процесса выхода Великобритании из состава Европейского союза набрала более 5 млн подписей; на текущий момент информация на сайте британского парламента в разделе петиций свидетельствует о том, что документ поддержали более 5,1 млн британских граждан, пишет «Гордон».

Петиция за несколько дней оказалась самой популярной на сайте британского парламента, побив рекорд 2016 года, когда 4,15 млн голосов набрала другая петиция с требованием проведения повторного референдума по Brexit, если голосование провалит первый референдум. Количество подписантов документа значительно выросло после марша с требованием нового референдума по Brexit, который прошел по Лондону 23 марта.

Организатор петиции Маргарет Георгиаду тем временем сообщила, что получила несколько телефонных угроз, в которых ей грозились смертью за размещение петиции. Также Георгиаду сообщила, что из-за потока угроз и оскорблений была вынуждена удалить свой аккаунт в Facebook.

20 марта на сайте британского парламента появилась петиция. размещенная британкой Маргарет Георгиаду; документ требовал приостановить действие законодательных актов, направленных на выполнение 50-й статьи устава Европейского союза (выход страны-члена из состава ЕС), и остановить процесс Brexit. За три дня документ подписали более 4 млн британцев.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. 25 ноября 2018 года на саммите Евросоюза одобрили соглашение по Brexit. Дату назначили на 29 марта 2019 года, однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

13 марта Палата общин проголосовала против выхода из Евросоюза без соглашения, отказавшись от схемы, когда обе стороны решают спорные вопросы по мере их возникновения.

20 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС просьбу об отсрочке Brexit до 30 июня. Брюссель согласился предоставить отсрочку только до 22 мая, если британский парламент поддержит сделку. В противном случае отсрочку предоставят до 12 апреля.