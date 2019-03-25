Топ-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного авто 25.03.2019, 11:55

Mногие удивятся, узнав, что в мире еще есть места, где не встретишь автомобилей вообще.

Сложно найти человека, который бы не хотел быть владельцем собственного авто, поэтому количество машин на дорогах постоянно растет. При этом многие удивятся, узнав, что в мире еще есть места, где не встретишь автомобилей вообще. Delfi.lv рассказывает о девяти из них.

Венеция, Италия

Конечно, самый известный город, где нет автомобилей, будет стоять под номером один. В нем находится 150 каналов и 117 небольших островов, соединенных мостами. Местные жители пользуются общественным транспортом – водным такси, а для туристов здесь курсируют популярные во всем мире гондолы.

Макино-Айленд, Америка

Еще в 1898 году на острове был принят закон: по его территории нельзя передвигаться на машине. Единственное исключение – аварийный и служебный транспорт. Добраться до острова можно на самолете или лодке. С красотами этой местности можно познакомиться, только передвигаясь пешком, на лошади или велосипеде.

Фес-эль-Бали, Марокко

Эта средневековая часть Феса является самой большой территорией, которая свободна от автотранспорта. Каждый год сюда приезжает много туристов, чтобы насладиться красотой древних памятников и необычными узкими улочками, по которым просто не могут ездить автомобили. К слову, по некоторым районам невозможно передвигаться даже на велосипеде.

Сарк, Нормандия

Еще один остров в нашей подборке, на который нельзя попасть по дороге, поскольку они просто отсутствуют. Единственный вариант – водный транспорт. Насладиться красотами этой земли можно во время пешей прогулки. Также здесь используют гужевые повозки и велосипеды. Для людей с ограниченными возможностями предназначены моторизованные велосипеды.

Огненный остров, США

Этот остров считается самым лучшим местом для летнего отдыха в Нью-Йорке. Здесь красивые пляжи, нетронутая пустыня, дикая природа и разные достопримечательности. Не может не радовать тот факт, что на этой территории нет автомобилей, поэтому передвигаться по острову можно только пешком, на велосипеде или другом индивидуальном и безопасном средстве. Благодаря таким ограничениям власти смогли уберечь остров от мусора. На него можно добраться на водном такси или пароме. Только во время чрезвычайных ситуаций на остров пускают автомобильный транспорт.

Остров Гидра, Греция

Красивое и тихое место для идеальной жизни, где действует правило: отсутствие любых транспортных средств. Благодаря этому решению удалось сохранить чистоту воздуха и естественную красоту острова. Передвигаться по территории можно только на лошади или осле.

Гиетурн, Нидерланды

Название этой деревушки говорит само за себя – "голландская Венеция", поскольку вместо дорог здесь – каналы, а берега соединены мостами. Это великолепное место, которое при возможности нужно обязательно посетить. Для передвижения по деревне используют лодки и велосипеды.

Церматт, Швейцария

Место, красотой которого невозможно устать наслаждаться, ведь здесь есть все: альпийский воздух, горы и нетронутая природа. Деревушка находится на высоте 1620 м. Попасть сюда на автомобиле нереально, единственный вариант – знаменитый Ледниковый экспресс. Основная достопримечательность Церматта – вид на великую гору Маттерхорн.

Ла Кумбресита, Аргентина

Красивая горная деревушка, территория которой является исключительно пешеходной зоной. Запрет на въезд автомобилей позволил сохранить здесь невероятную альпийскую атмосферу и чистый воздух. Кроме этого, в деревушке существуют строгие правила, касающиеся эко-туризма.