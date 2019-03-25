Гомельчанка выиграла $1200 у знатоков «Что? Где? Когда?» 3 25.03.2019, 16:59

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Вопрос она отправила во время эфира.

Гомельчанка Анастасия Пригодич выиграла у знатоков из российской программы «Что? Где? Когда?» 80 тысяч российских рублей. Эфир интеллектуальной игры прошел поздно вечером 24 марта. Tut.by разыскал телезрительницу, которая оказалась умнее знатоков.

На сороковой минуте прямого эфира телеигры знатокам выпал 13-й сектор и из более чем 20 тысяч вопросов, которые отправили на электронный ящик передачи телезрители, компьютер выбрал один.

Вопрос Анастасии звучал так: «Что аргентинский писатель Хулио Кортасар называл „глазом насекомого, увеличенным в тысячи раз“ и „растительным мозгом“?»

У игроков было много версий, но выбрали и озвучили одну: «Грецкий орех!». И — проиграли. Правильным оказался ответ «цветная капуста».

— Я так удивилась, что выпал мой вопрос, что даже не слышала, как знатоки его обсуждали. Только потом поняла, что верный ответ им дать не удалось, — рассказывает Анастасия.

Девушка говорит, что долго не могла поверить в происходящее и даже не решилась разбудить домашних — о своей победе сообщила уже утром, когда родители проснулись и собирались на работу.

— Я показала им свою фамилию в списке выигравших телезрителей. Они сказали: «Ну вот видишь, надо верить в себя!».

Анастасии Пригодич 29 лет, по образованию она преподаватель английского языка. Сейчас в поисках работы. Интеллектуальную игру еще в детстве ее приучили смотреть родители.

— Помню, финал года на мой день рождения выпадал — 30 декабря, и мне разрешали тогда не спать, передача же поздно шла, а мне тогда лет 5 -6 было, — улыбается от воспоминаний Анастасия.

Когда повзрослела, признается девушка, она много раз думала о том, что пора бы задать свой вопрос знатокам, но все никак не могла собраться. В сентябре составила восемь вопросов и отправила на почту телеигры — безрезультатно. Вчера же прямо во время эфира вдруг решилась и отправила еще один вопрос. А через несколько минут его обсуждали знатоки и миллионная аудитория телезрителей!

Анастасия говорит, что никогда ни в каких розыгрышах и лотереях не участвовала и не побеждала. И такие победы, признается девушка, ей неинтересны — ведь гораздо приятнее выиграть своим умом. Выигранные деньги Настя планирует потратить на покупку нового ноутбука — старенький, говорит, уже едва работает.