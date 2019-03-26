Что стоит за предложением Лукашенко возродить народный контроль 29 26.03.2019, 12:51

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Диктатор известен своим ретроградством.

При посещении Барановичей местные жители поинтересовались у Лукашенко, почему растут цены на некоторые продукты. В ответ он сообщил, что председатель Комитета государственного контроля «предлагает возродить народный контроль».

Udf.by объясняет, о чем идет речь, и сможет ли возрожденная организация стать эффективной.

Что такое «народный контроль»?

До 1990 года в СССР существовал Комитет народного контроля, который пришел на смену органам партийно–государственного контроля (они по смыслу напоминали современное ведомство Леонида Анфимова).

Задачей Комитета народного контроля было «вовлечение широких народных масс» в управление делами государства, проверка исполнения директив партии и правительства, укрепление дисциплины. В 1981 году в БССР действовало порядка 27 тысяч групп и 12 тысяч постов «народного контроля», в которые было избрано 386 тысяч «народных контролеров». Выявив нарушения, они сообщали об этом «наверх».

Сегодня сторонники советского строя вспоминают о Комитете народного контроля как о прекрасном примере работы гражданского общества в СССР. Несколько лет назад возродить Комитет предлагали в России (Ульяновской области) и Крыму.

Впрочем, как нетрудно догадаться, сегодня значение «народного контроля» и его эффективность сильно преувеличены. Скорее всего, этот орган имел такую же силу как другие структуры «гражданского общества СССР» – профсоюзы, Союз женщин и прочие.

Об эффективности организации говорит и тот факт, что она была упразднена еще за полтора года до развала СССР.

Поддержит ли Лукашенко предложение Анфимова?

С одной стороны ничего исключать нельзя, так как Лукашенко известен своим ретроградством. По инициативе Лукашенко в стране борются с «тунеядцами», уделают в школе большего времени трудам, пропагандируют субботники и отправляют школьников на картошку.

Предложение его одногодки (Анфимову и Лукашенко по 64 года) может вызвать у руководителя Беларуси ностальгию.

С другой стороны появление в Беларуси еще одной организации, которая будет осуществлять контроль, выглядит явным перебором. Обращалось внимание на абсурдную ситуацию, когда при посевной кампании на колхозников натравили 5 (!) проверяющих органов: Комитет госконтроля, прокуратуру, райисполкомы, ГАИ и ФПБ.

Сам Лукашенко, рассказывая о предложении Анфимова, упомянул, что ранее давал поручение мониторить цены профсоюзам. Это при том, что существует профильное Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Когда столько структур будет дублировать друг друга рано или поздно встанет вопрос об их эффективности.

Кстати, предложение Анфимова свидетельствует и о неэффективности его ведомства. Если, по его мнению, страна дополнительно нуждается в «народном контроле», значит, контроль государственный не в силах со всем справиться. Впрочем, это давно секрет полишинеля. Руководитель ведомства время от времени занимается эпатажем публики высказываниями вроде «идея плановой экономики не просто опередила время», но не объясняет, как Комитет госконтроля просмотрел, например, массовую коррупцию в системе Минздарава или в школьных столовых.