Поставки зарубежных технологий в Россию упали рекордно за три года 4 26.03.2019, 13:57

Импорт машин и оборудования упал на 9%.

Поставки в России технологий и оборудования из-за рубежа резко упали в начале 2019 года, несмотря на относительно высокие цены на нефть и значительный приток в страну валютной выручки, пишет finanz.ru.

По данным Федеральной таможенной службы, в феврале общий импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 5,4% в годовом выражении - до 15,4 млрд долларов.

Почти три четверти этого спада обеспечил инвестиционный импорт - то есть закупки по статье «машины и оборудование». Их объем упал на 9% год к году: средств наземного транспорта поступило в Россию на 4,3% меньше, электрооборудования - на 6,6% меньше, механического оборудования - на 10,9%.

Февральское падение импорта стало одним из худших с начала 2016 года, отмечают аналитики Райффайзенбанка. Но тогда Россия находилась в состоянии острого валютного кризиса: нефть падала ниже 30 долларов за баррель Brent, а рубль показывал исторические минимумы к доллару (85,99 рубля за доллар).

Сейчас же инвестиционного импорта говорит о двух противоречивых тенденциях, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Hегативный фактор связан с тем, что импорт инвестиций, главным образом, отражает импорт технологий. В долгосрочной перспективе такое снижение может привести к дальнейшему замедлению роста производительности труда, сдерживающему потенциал экономического роста», - отмечает Орлова.

Сокращение импорта не укладывается в оптимистичную оценку инвестиций, которую опубликовал Росстат (+4,3% год к году), отмечает Райффайзенбанк. Возможно, упала доля зарубежного оборудования в инвестиционном спросе, предполагают аналитики, однако обычно такая ситуация характерна для кризисных периодов, когда компании снижают закупки импортного инвестиционного оборудования: из-за ослабления рубля оно резко дорожает в рублях, и обновление основных средств откладывается до «лучших времен».

Опрос, проведенный Центром конъюкнутрных исследований Высшей школы экономики подтверждает: 52% промышленных предприятий назвали «курсовую политику» властей препятствием для инвестирования.

На фоне почти 20-процентной девальвации рубля в 2018 году их доля выросла на 16 процентных пунктов.

Инвестировать в оборудование тем временем необходимо, поскольку основные фонды в экономике и, в первую очередь, в промышленности стремительно ветшают: доля компаний, закупающих новые станки и средства производства, из-за износа выросла за год с 57% до 62%.

Средний возраст оборудования на фабриках и заводах обрабатывающего сектора по итогам 2018 года составил 10 лет, средний возраст транспорта - 9 лет, причем последний показатель не изменился по сравнению с 2008 годом.

Са стареющих основных фондах увеличить производительность труда практически невозможно, предупреждает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Учитывая, что в настоящее время увеличение производительности труда является одним из главных факторов роста промышленности в частности и экономики в целом, необходимо срочно улучшать возрастную структуру основных фондов на большинстве отечественных промышленных предприятиях, за счет, пусть даже высокозатратного, инновационного и технологического прорыва, иначе выйти на среднемировые темпы роста экономики будет затруднительно», - отмечает Остапкович.