Молодой офицер из-за 0,1 базовой штрафа лишился работы и «влетел» на $2300 12 27.03.2019, 11:34

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Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Дело дошло до суда.

27-летний житель Березы Сергей в 2017 году окончил обучение в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. По контракту с белорусским Минобороны после получения военной «корочки» он должен был не менее пяти лет отслужить на родине, пишет tut.by.

Молодого лейтенанта назначили начальником топографической службы в войсковой части в Осиповичах. Из отведенных пяти лет «распределения» Сергей не отслужил и года — в мае 2018-го его уволили в запас. Поводом стало появление в общественном месте в состоянии опьянения, с которым парень не согласен. Вскоре бывший работодатель выставил парню претензию с требованием возместить затраты на обучение. Сергей не согласен ни с протоколом, ни со своим увольнением, ни с позицией войсковой части, в которой служил. Дело дошло до суда.

Сергей родом из Березы Брестской области. После школы и техникума решил получить высшее образование в Вооруженных силах. Как раз набирали белорусов для обучения по военным специальностям в России.

— Я обратился в военкомат, подал документы. Потом принял в Беларуси присягу, прошел здесь курс молодого бойца и уехал учиться в Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге, — рассказал собеседник.

Сергей заключил с белорусским Минобороны контракт. Согласно документу, молодой человек обязывался после окончания обучения прослужить в Вооруженных силах Беларуси в должности офицера не менее 5 лет. В противном случае он должен возместить расходы на свою подготовку.

Учеба прошла спокойно. Претензий к курсанту не было. Получив корочку, парень вернулся в Беларусь.

— После присвоения первого офицерского звания мы приехали в главное управление кадров Минообороны. Здесь меня, лейтенанта, назначили на должность начальника топографической службы в войсковую часть в Осиповичах, — рассказал Сергей.

20 июня молодой офицер прибыл в расположение части, отгулял отпуск и в июле приступил к обязанностям.

«Комендатуру не вызвали, посадили в „обезьянник“ на двое суток»

По словам Сергея, его в части все устраивало, а «принудительная отработка» после академии не тяготила. Служил бы и дальше, если бы не «залет». Точнее — два. Впервые «на карандаш» начальства молодой офицер попал в августе 2017 года. Сергей с товарищем отдыхал в местном баре. К вечеру у него возник конфликт с местным жителем, во время которого Сергея избили. По данному факту проводилась проверка. В возбуждении уголовного дела было отказано, но на Сергея составили протокол за мелкое хулиганство, а в части провели офицерское собрание, где осудили поведение молодого лейтенанта. На этом все и закончилось.

Во второй раз Сергей привлек к себе внимание в мае 2018-го. Ночью, в нерабочее время, он возвращался домой. По словам Сергея, был трезв.

— Услышал на другой стороне улицы в кустах звуки борьбы и какие-то стоны. Я подумал, может, кому-то нужна помощь. Я крикнул: «Эй, что вы там делаете». На мой окрик вышел сотрудник милиции. Он спросил: «Кого ты тут назвал „эй“». Мне сразу заломали руки, посадили в машину, увезли в РОВД, сказали дуть в трубку. Я отказался, так как везли под предлогом установления личности, а тут вдруг освидетельствовать решили. Приехали мои сослуживцы. Меня им не передали, комендатуру не вызвали, а посадили в «обезьянник» на двое суток.

В итоге на Сергея составили протокол. По версии милиции, 13 мая, в 4.10, он находился в состоянии алкогольного опьянения вблизи дома № 45 на улице Сумченко в Осиповичах: «Шел, шатаясь из стороны в сторону, изо рта исходил резкий запах алкоголя, в окружающей обстановке ориентировался слабо, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность», — говорится в постановлении о наложении административного взыскания.

По данным ОВД, молодой человек также оказывал сопротивление: размахивал руками, хватался за форменное обмундирование, пытался ударить одного из сотрудников в пах.

Сергея привлекли к ответственности по двум статьям: за появление в общественном месте в состоянии опьянения дали 0,1 базовой (2 рубля 45 копеек), за неповиновение — 2 базовых (49 рублей). Штрафы не обжаловал: говорит, «работой завалили и психологически задавили».

18 мая приказом министра обороны Сергея уволили в запас. Оказывается, по Инструкции о порядке заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Беларуси, контракт с сотрудником может быть досрочно расторгнут при появлении в общественном месте в состоянии, «оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, вызванном алкогольным опьянением или употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ». 31 мая парня исключили из списков личного состава войсковой части в Осиповичах.

Через несколько месяцев после увольнения он получил из части, в которой служил, претензию с требованием возместить в бюджет расходы на обучение.

Насчитали 4664 рубля.

Для Сергея, который остался без работы, сумма оказалась неподъемной. Тогда молодой человек решил добиваться отмены постановления за появление в общественном месте в состоянии опьянения, которое и стало причиной его увольнения. К тому времени сроки обжалования истекли. Он обращался в районный, областной, Верховный суды с просьбой восстановить сроки обжалования и отменить постановление:

«Свою вину я категорически отрицаю, административного правонарушения по ч. 1 ст. 17.3 КоАП я не совершал, на предмет алкогольного опьянения меня никто не проверял, и оценка данному факту работниками милиции не давалась», — писал в своих жалобах Сергей.

Из всех инстанций пришел отказ.

Кроме того, Сергей направил жалобу в прокуратуру на неправомерные действия сотрудников милиции, которые его оформляли. По мнению парня, оснований для его задержания не было, вел он себя спокойно, шел по улице ровно, в пространстве ориентировался, общественный порядок не нарушал, освидетельствование не проходил. Проведенная проверка нарушений не выявила, а в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием в действиях милиционеров состава преступления.

Тогда Сергей направил письмо в администрацию Лукашенко. Его обращение перенаправили в Генеральную прокуратуру. Результат остался тем же: восстановление сроков не предусмотрено, увольнение правомерно.

«Государство пять лет учило и за день уволило»

В конце февраля 2019 года бывшая войсковая часть Сергея направила в суд исковое заявление о взыскании с него бюджетных средств на подготовку специалиста. По словам собеседника, 21 марта прошло первое заседание, на котором заслушали позиции сторон. В следующий раз представители истца встретятся с ответчиком 5 апреля.

— Работы найти не могу, денег нет. И все из-за чего? Из-за протокола за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Меня государство пять лет учило и за день уволило. Где логика? — вздыхает парень.

Параллельно с подготовкой к новому заседанию Сергей готовит новую жалобу в Генпрокуратуру на действия сотрудников милиции:

— Хочу выяснить, почему меня удерживали в ИВС и не передали органам Военной комендатуры. Командир знал про мое нахождение в РОВД, но ничего не сделал. Как действующего военнослужащего меня имели право удерживать не более 3 часов, а лишили свободы на двое суток.