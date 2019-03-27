Не больше двух бокалов: как французов учат трезвости 1 27.03.2019, 12:14

Во Франции нашли «идеальную дозу» алкоголя.

Под таким лозунгом во Франции началась официальная кампания против злоупотребления спиртным. По оценке Минздрава, сейчас почти четверть французов выпивают больше этой нормы, которая считается установленным медиками максимумом. Алкоголь остается второй, после курения, причиной преждевременной смертности во Франции, унося ежегодно жизни 41 тысячи человек, пишет RFI.

Кампания против злоупотребления алкоголем началась 26 марта и продлится три недели, до 14 апреля. Проводит ее Национальное агентство здравоохранения (Santé publique France), которое в Минздраве следит за состоянием общественного здоровья, предупреждает об угрозах и эпидемиях и отвечает за профилактику заболеваний.

Дословно лозунг кампании переводится как просьба: "Ради вашего здоровья, максимум два бокала в день – и не каждый день!"

Интересно, что "норму" французские врачи установили не в "миллилитрах чистого алкоголя", как это принято у нас, а в такой, на первый взгляд размытой – но в то же время понятно и простой формулировке.

Такие разные "стаканы"

Слово verre, использованное в этом лозунге, означает и "стакан", и "бокал". Его можно применить и к стакану пива, и к бокалу сухого вина, и к рюмке крепких напитков. А поскольку "водку стаканами" (в буквальном смысле) во Франции никто не пьет, то такая размытая "стаканная" норма для французов сохраняет смысл.

Агентство здравоохранения запустило вебсайт "алкоголеметр", на котором каждый может "посчитать свои стаканы" и проверить, безопасно ли такое потребление. Как следует из этого онлайн-калькулятора, под термином "стакан/бокал" подразумевается 250-граммовый бокал пива, 100 мл сухого вина или 25 мл крепкого алкоголя.

Именно такие дозы действительно распространены во Франции.

Итак, по мнению врачей, два таких стакана (бокала) в день – это тот предел, после которого возлияния повышают риск возникновения различных, в том числе очень тяжелых заболеваний: инсультов, рака, гипертонии, сердечно-сосудистых расстройств.

При этом важны также "безалкогольные" дни, подчеркивает исследование, а недельная норма не должна превышать 10 бокалов.

А исследования показали, что сейчас французы в среднем потребляют в день почти три (2,7) бокала спиртного.

Французское агентство здравоохранения утверждает, что даже умеренное потребление горячительных напитков, вопреки расхожему мнению, создает угрозы здоровью. Международное исследование, опубликованное в прошлом году влиятельным медицинским журналом The Lancet, показало, что "полностью безопасных" доз алкоголя не существует: даже один выпитый бокал в день на полпроцента повышает риск заболеваний.

Это исследование продолжалось 20 лет и, как утверждают специалисты, поражает "своим масштабом и убедительностью, числом ученых, которые в нем участвовали".

Радио приводит комментарий нарколога Бернара Бассе:

Это исследование убивает миф об одном стакане вина, который действует благотворно, в том числе на сердце. Это не так – и исследование журнала The Lancet ясно это показывает.

В день начала борьбы за трезвость агентство здравоохранения опубликовало также результаты опроса 25 тысяч французов на предмет их тяги к спиртному.

Почти четверть французов (23,6%) в возрасте 18–75 лет превышает хотя бы один из трех "питейных индикаторов" (2 бокала в день, 10 в неделю, чередование с безалкогольными днями), отмечает агентство.

В отдельной группе риска оказались десять с половиной миллионов человек из 67-миллионного населения Франции. Причем речь, разумеется, не идет о заядлых алкоголиках. Десятая часть опрошенных призналась в том, что их недельная "доза" превышает 10 стаканов. 8% "остаканиваются" почти ежедневно (более пяти дней в неделю).

Вряд ли кого-то удивит вывод французского Минздрава о том, что алкоголем чаще злоупотребляют мужчины: "питейные индикаторы" превышает 33% мужчин и только 14% женщин. Юное поколение пьет от случая к случаю, но в немалых объемах. Люди постарше выпивают меньше, но регулярнее. Треть злоупотребляющих – это люди с низкими доходами (менее 1200 евро в месяц).

Причем "два бокала" нельзя считать "безопасной нормой".

Французское агентство здравоохранения предупреждает: риски для здоровья возникают уже при употреблении одного бокала спиртного в день. Цель антиалкогольной кампании, по словам гендиректора агентства, доктора Франсуа Бурдийона, – "позволить французам сделать просвещенный выбор в потреблении алкоголя с наименьшим риском для здоровья".

Пьющая страна?

Пока "Минздрав в очередной раз предупреждает", Франция входит в первую тройку развитых стран по уровню потребления алкоголя на душу населения, а также лидирует в мировом рейтинге потребления вина на душу населения.

Так, по данным ОЭСР, за 2016 год во Франции "выпили" 11,7 литров чистого алкоголя на душу населения в год. Среди экономически развитых стран выше показатели только в Литве (13,2 литра), чехи идут вровень с французами, следом в рейтинге потребления находится Австрия.

А Всемирная организация здравоохранения ставит Францию на третье место в этом списке после Литвы и Эстонии и перед Чехией (по их данным, показатель составляет 12,3 литра спирта на человека).

А в рейтинге потребления вина французы держат мировое лидерство: 44 литра на человека в год.

При этом есть и более категорические оценки, о 47 литрах выпитого вина на человека.

А вот курят французы, кажется, все меньше и меньше. 25 марта правительство Франции с гордостью сообщило, что с 2016 года число курильщиков в стране сократилось на 1,6 млн человек.

Миллион французов бросили курить в 2017 году, 600 тысяч человек отказались от вредной привычки только за первое полугодие 2018-го. Власти уповают на свою политику постоянного повышения цен на сигареты: к 2020 году цена пачки во Франции вырастет до 10 евро.

Тем не менее, курение остается первой причиной преждевременных смертей в стране, унося ежегодно жизни 78 тысяч французов.