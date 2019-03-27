Индия сбила спутник и объявила себя крупной космической державой 9 27.03.2019, 15:08

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Нарендра Моди

Фото: Reuters

Индия стала четвертой страной, применившей такое оружие после США, России и Китая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская ракета сбила на околоземной орбите спутник, назвав это испытание крупным прорывом в своей космической программе.

Об этом Моди заявил в среду, 27 марта, в телевизионном обращении к нации.

"Индия сегодня достигла беспрецедентного успеха… Некоторое время назад наши ученые сбили действующий спутник в 300 километрах в космосе, на низкой околоземной орбите", - цитирует Моди Reuters.

По словам премьера, с этого момента Индия стала крупной космической державой.

Индия стала четвертой страной, применившей такое противоспутниковое оружие после США, России и Китая.