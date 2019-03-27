Российские спецслужбы получат доступ к подключенной к интернету технике 5 27.03.2019, 18:12

Доступ должны будут предоставлять поставщики бытовой техники.

Правительство обяжет поставщиков бытовой техники с подключением к интернету предоставлять доступ к хранящимся в устройствах данным спецслужбам. Такое положение содержится в концепции развития в России интернета вещей, одобрить которую планирует министерство цифрового развития страны, передает «Радио Свобода».

Проект обязывает участников рынка подключать умные устройства к системе мониторинга данных для силовых структур СОРМ, чтобы правоохранительные органы имели доступ к информации с платформ. Кроме того, власти предлагают создать закрытую сеть умных устройств, работающих на российском рынке. Каждое устройство и точки доступа к нему должны будут идентифицироваться государством, использование техники без идентификаторов должно быть ограничено.

Умные устройства считаются одной из важнейших точек роста в IT-технологиях, по данным компании Gartner, в 2019 году к сети будут подключены 14,2 миллиарда умных устройств, а в 2025-м – уже 25 миллиардов.

Российский рынок интернета вещей (IoT) будет расти в среднем на 7–8 процентов в год, а совокупный объем может превысить 80 миллиардов рублей к 2020 году, цитирует исследование Schneider Electric агентство "Прайм".