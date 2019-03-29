29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 2 29.03.2019, 10:54

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Главные приметы сегодняшнего дня.

Сегодня 88-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 277 дней. Именинники – Александр, Трофим, Юлиан.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 29 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказывают о главных приметах на 29 марта.

29 марта: какой сегодня праздник

29 марта православные верующие всего мира чтят память святого великомученика Саввы Ермопольского. Именно он пожертвовал своей жизнь, отстаивая религию в 3-м веке нашей эры на территории Египта.

29 марта считался благоприятным днем для проведения обрядов на будущий урожай. С утра рассыпали навоз по огороду и на полях, считалось, что это поможет значительно улучшить качество плодородия земли.

Приметы на 29 марта

Если день выдавался теплым, то можно было ожидать такую же теплую погоду на ближайшие несколько дней.

Тепло обещали и воробьи, громко чирикающие и купающиеся в лужах, и высоко плывущие по небу облака.

Стаи перелетных птиц, целый день кружащие над домом, также обещали приближающееся потепление и дружное таяние снегов.

А на дожди в ближайшие дни указывали солнечные лучи, пробивающиеся из-за туч в этот день.

Если зайцы к этому мартовскому дню еще не сменили окрас шубки на серый, то теплой погоды не стоило ожидать. Скорее всего, холода должны простоять несколько дней.