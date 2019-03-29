Фильм о белорусской эмигрантке наградили на кинофестивале в Киеве 29.03.2019, 22:22

Кадр из фильма «Я выросла, пока ты спала»

«Я выросла, пока ты спала» – так называется лента польского режиссера, ученика Анджея Вайды.

Фильм получил специальную награду организаторов фестиваля документального кино, «Docudays UA», посвященного правам человека. Он проходит в Киеве с 22 по 30 марта 2019 года.

Смотрите фильм 28 апреля в 19:50 на «Белсате» через спутник «Астра 4A» (прежнее название «Sirius 4»), а также онлайн на сайте.

Трогательная лента рассказывает о белоруске Каролине Орсик, которая играет на альте, участвует в концертах по всему миру, но всегда возвращается в одну деревню на Гродненщине.

Девушка пишет научную работу в Академии музыки в Польше. Когда-то в обычной музыкальной школе в местечке Дятлово её заметили преподаватели из Белорусской музыкальной академии. После её пригласили на обучение в Польшу.

У Каролины было много концертов в разных странах, много путешествий, но всегда приезжает в родную деревню Охоняны к бабушке, которая её и воспитала.

Фильм в сотрудничестве с «Белсатом» снял в 2017 году польский режиссер и оператор Мартин Саутер (Marcin Sauter).