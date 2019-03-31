Украинцы выбирают президента 10 31.03.2019, 8:06

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Избирательные участки открылись в 8:00.

В воскресенье, 31 марта, в Украине проходят очередные выборы президента, сообщает apostrophe.ua.

На кресло главы государства претендует 39 кандидатов, а фаворитами президентской гонки, согласно данным социологических опросов, являются действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

В Украине избирательные участки начали работу в 8:00 и закрываются в 19:55 (по минскому времени).

Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. Результаты второго тура, если он понадобится, будут опубликованы до 4 мая.

По данным Центризбиркома, кандидаты уже потратили на избирательную кампанию 1 млрд. 273 млн. грн. И это только официальные цифры.

Первыми за президента Украины начали голосовать украинцы в Австралии. Там избирательный участок открылся в 23:00 по Минску (8:00 по местному времени).