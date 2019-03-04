Чудеса случаются Ирина Халип

4.03.2019, 23:01

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Андрей Парфенчук

Нужна помощь очень хорошему человеку.

Друзья, я хочу попросить у вас помощи очень хорошему человеку. Его зовут Андрей Парфенчук. Отец Андрей. Когда мы познакомились, он был настоятелем прихода в Клецке. Бело лето 2011 года, меня только выпустили из-под стражи, мужа этапировали в колонию. И как-то вечером мне позвонил отец Андрей.

Я сначала не могла понять, зачем понадобилась клецкому священнику, раз не имею отношения к православию. А он звонил просто поддержать. Он молился за политзаключенных вместе со своими прихожанами в храме.

Привозил мне фермерские овощи и фрукты от своих прихожан. После наших вечерних телефонных разговоров я понимала, что у меня появился замечательный друг, добровольно взявший на себя еще и функцию психотерапевта. Без него мне было бы гораздо труднее справиться с тогдашним кошмаром.

В 2013 году отца Андрея перевели в Палермо, где он стал настоятелем прихода Александра Команского. Осенью поставили диагноз: аденокарцинома в поджелудочной железе, 4-я стадия. Врачи сделали все возможное, но состояние отца Андрея ухудшилось, и в пятницу его мать Татьяна Борисовна перевезла его в Минск. Сейчас отец Андрей в Боровлянах, в республиканском онкологическом центре.

Собрать деньги на транспортировку тяжелобольного помогли прихожане в Палермо, реанимобиль от трапа самолета до больницы оплатила епархия. А теперь все расходы – на матери-пенсионерке. Если кто-нибудь захочет помочь, это будет очень здорово. А чудеса случаются, я знаю.

Номер ее банковской карты:

Belgazprombank mastercard

5299 2299 1721 0340

действительна до 09.23

TATIANA PARFENCHYK

Ирина Халип, "Фейсбук"