Журналисты OCCRP нашли «прачечную» друзей Путина 4.03.2019, 23:20

Через схему были «отмыты» $9 миллиардов.

Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов. Причем эту схему использовал, например, музыкант Сергей Ролдугин, которого называют "кошельком" президента РФ Владимира Путина, пишет Newsru.com.

В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют "Тройка-Прачечная", позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, пользовался услугами "ландромата", оказался виолончелист Сергей Ролдугин.

Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.

"Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России "отмывались" через счета в этом банке, передает радио "Свобода".

Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми - деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в крупных западных банках: Citigroup Inc., Raiffeisen, Deutsche Bank. На эти средства покупалась недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты, произведения искусства. Часть денег шла на оплату обучения детей коррупционеров в западных образовательных учреждениях, а также на церковные пожертвования.

Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов. Мошенническую схему также использовали компании, работавшие на базе аэропорта Шереметьево. Они завышали в 2003-2008 годах цены на топливо. В итоге были завышены и цены на билеты, а бюджет недополучил 40 млн долларов налогов.

"Тройка-ландромат" использовался в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании.

Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир армянского происхождения Рубен Варданян, имевший репутацию филантропа, сторонника сближения с Западом и инновационного развития России. В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку. В дальнейшем структура вела деятельность под вывеской Sberbank CIB.

Со слов Варданяна, в период с 2006 по 2010 год доходы банка "Тройка Диалог" превысили 2 триллиона рублей (63-85 миллиардов долларов). Банкир считает, что если и шел на какие-то нарушения в своей работе, то был вынужден это делать.

"Поймите, я не ангел. В России у вас есть три пути: быть революционером, покинуть страну или стать конформистом. Таким образом, я - конформист", - пояснил Варданян. Однако банкир утверждает, что и у него были определенные принципы. Варданян, по его словам, никогда не участвовал в налоговых аукционах, никогда не контактировал с преступностью, и не вступал в политические партии.

"Поэтому даже в 90-е годы я передвигался без охраны", - добавил он.

По данным OCCRP, 3,2 млн долларов, прокрученных через "прачечную" "Тройка Диалог", осели на счетах Варданяна и его семьи. Из этих средств, в частности, было оплачено британское образование трех детей банкира.

Добавим, что ранее OCCRP упоминал фамилии Ролдугина и Путина в связи с крупным хищением бюджетных средств, которое было выявлено юристом компании Hermitage Capital Management Сергеем Магнитским. Hermitage Capital Management британца Уильяма Браудера с 1995 по 2006 годы была одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке.

Однако в 2007 году прокуратура заподозрила дочерние предприятия фонда в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими при этих следственных действиях документов для хищения у государства более 230 миллионов долларов. Преступная финансовая операция была замаскирована под возврат НДС.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам.

В 2012 году в США приняли "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста судей и силовиков, а потом и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека. Аналоги закона приняты в Великобритании, Канаде и странах Евросоюза.

После утечки "Панамских документов" в 2016 году OCCRP опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком" президента РФ.