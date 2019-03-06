В США новейшая система танковой защиты перехватила 100 процентов снарядов 4 6.03.2019, 22:03

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Тесты состоялись на военной базе в штате Алабама.

Компания Lockheed Martin успешно испытала систему для изменения траектории противотанковых снарядов. Инструмент Modular Active Protection System (MAPS), который разрабатывался с 2014 года, сумел нейтрализовать 15 из 15 запущенных ракет: ни одной из них не удалось достичь танка, на которой была установлена MAPS.

Об этом в среду сообщает Army Technology, (перевод - Newsader).

MAPS – модульная система, которая при помощи частотных импульсов "ослепляет" снаряды и заставляет их падать в другом месте. Благодаря открытой архитектуре система позволяет использовать сторонние модули для выполнения более конкретных задач. Ее можно устанавливать на все существующие модели танков и любых других боевых машин.

Нынешние тесты состоялись на военной базе в штате Алабама. Вице-президент Lockheed Martin Майкл Уильямсон заявил о том, что испытания доказали "эффективность системы активной защиты, в которую можно быстро встраивать новые компоненты в зависимости от конкретных задач и требований платформы".