Борис Пуховский стал лучшим гандболистом месяца по версии ЕГФ 7.03.2019, 17:00

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В трех матчах Лиги чемпионов белорусский гандболист забросил 24 мяча.

Разыгрывающий запорожского "Мотора" и сборной Беларуси Борис Пуховский стал игроком месяца по версии ЕГФ. Это первый белорусский гандболист, получивший подобную награду, пишет "Прессбол".

В трех матчах Лиги чемпионов Пуховский забросил 24 мяча, завершив групповой этап на второй строке в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов с показателем в 80 голов.

Лучшие игроки февраля: Борис Пуховский ("Мотор", 1-е место), Анди Шмид ("Райн Левен", 2-е место), Кантен Маэ ("Веспрем", 3-е место), Михал Юрецки ("Виве", 4-е место), Люк Абало ("ПСЖ", 5-е место).