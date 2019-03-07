Фотофакт: Как «паркуны» вспахали газон возле здания МАРТ и Минспорта 7.03.2019, 17:54

Кто ставит машины на газоне: чиновники, сотрудники офисов или посетители казино — неизвестно.

Читатель Еврорадио прислал в редакцию фотографии автомобилей, припаркованных на газоне и тротуаре у здания МАРТ и Минспорта по адресу: ул. Кирова, 8/1. Рядом есть платная парковка, где бывают свободные места. Но парковаться на газоне — удобно и бесплатно. Посмотрите, во что превратилась зелёная зона перед министерским зданием!

Водители продолжают ставить автомобили там, где привыкли за зиму. Но снег в Минске сошёл, и теперь хорошо видно, где заканчивается парковка и начинается зелёная зона. Некоторые не обращают на это никакого внимания, в результате газоны превращаются во вспаханное поле.

В прошлом году мы писали о том, как минчанин Дмитрий пытался победить нарушителей парковки у министерского здания с помощью ГАИ и штрафов. Видимо, вмешательство Госавтоинспекции не оказало на них должного влияния. Или память у “паркунов” короткая.