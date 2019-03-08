Большая часть Венесуэлы осталась без света 4 8.03.2019, 8:55

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ГЭС Гури

Вечером 7 января 21 штат Венесуэлы остался без электричества.

В столице страны Каракасе перестало работать метро. Также сообщается о перебоях с мобильной связью, передает El Nacional.

В свою очередь, Национальная корпорация по электроэнергии страны (CORPOELEC) назвала произошедшее саботажем на гидроэлектростанции Эль-Гури.

"На Эль-Гури произошел саботаж. Это часть электрической войны против государства. Мы этого не допустим! Работаем над восстановлением энергообслуживания", - говорится в сообщении.