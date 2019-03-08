Правительство Финляндии уходит в отставку из-за провала реформы здравоохранения 2 8.03.2019, 13:37

Правительство также подвергалось критике из-за упущений в домах престарелых.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля подал в отставку после того, как крупнейший проект правительства, реформа здравоохранения и социального обеспечения, провалился в парламенте за несколько недель до всеобщих выборов, сообщает "Европейская правда".

Как сообщает Bloomberg, Сипиля встретился с президентом Саули Ниинистьо в Хельсинки. Президент попросил его остаться исполняющим обязанности до выборов 14 апреля.

Обозреватели объясняют, что после падения правительства партнеры по коалиции смогут сосредоточиться на предвыборной агитации без необходимости тесного сотрудничества.

Бывший бизнесмен Сипиля возглавляет правоцентристский альянс при поддержке Национальной коалиции министра финансов Петтери Орпо и младшего партнера "Синяя реформа".

Правительство Сипили за время правления наблюдало за экономическим возрождением и провело непопулярную реформу, направленную на повышение производительности труда, заставляя работников работать больше за ту же плату.

Но реформу здравоохранения не удалось реализовать: она несколько раз сталкивалась с конституционными препятствиями. Правительство также подвергалось критике из-за скандала, вызванного упущением в домах престарелых.