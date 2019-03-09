На пороге антиутопии Артем Козлюк

9.03.2019, 19:05

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Общество переходит к «Цифровой обороне».

В марте Госдума готовится принять поправки и провести второе чтение законопроекта об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования Интернета» в России. «Россия создает красную кнопку отключения интернета! Изоляция Рунета все ближе! Отечественные власти решили построить суверенную Сеть…» Можно придумать еще множество красивых словесных оборотов, чтобы описать суть законопроекта сенаторов Клишаса и Боковой, а также примкнувшего к ним депутата Лугового, но его посылы и нормы сконцентрировать до 5–7 слов не получится. Слишком своеобразный получился текст, чтобы перевести его с бюрократического на русский язык.

Мало кто верит, что законопроекты пишут сами депутаты или даже их помощники. Слушая их выступления в Госдуме или в СМИ, становится ясно, что их техническая компетенция такая низкая, что они сами не смогут запомнить и объяснить, что имеют в виду, пытаясь регулировать IT-сектор, онлайн-пространства и цифровые медиа. В этом плане весьма показательно интервью «Фонтанке» соавтора проекта о суверенизации Рунета — Андрея Лугового, который, защищая свою законодательную мысль, на голубом глазу рассказывает нам про «девятизначные пароли» каждого российского сайта на американских и европейских серверах и какие неудобства приносит это российским пользователям. Уровень налицо.

Их главная цель — определить врагов России в киберпространстве, подобно бабушкам у подъезда, охраняющим двор от мифических «проституток и наркоманов» в лице экстремистов, оппозиционеров и американцев. С бабушек спрос небольшой — надо же им как-то социализироваться на своей скамейке. А вот на федеральных законотворцах вроде бы серьезная ответственность. Но все превратилось в депутатский фарс с лоббированием интересов аффилированных с государством компаний, которые готовы строить бизнес «на крови» правоприменения.

Порой кажется, что тексты законов специально написаны так безграмотно, чтобы исключить возможность единого толкования и перевести их исполнение в ручной режим, даже не подразумевая достижения заявленных целей, но открывая возможность чиновникам отчитываться об их «эффективной борьбе» и запугивать граждан, а также для того, чтобы навязывать отраслевому бизнесу оборудование, закупаемое через дружественные организации.

Законопроект «о суверенизации Рунета» следует тренду, возникшему еще в 2012 году с законом «о черных списках сайтов», продолжившемуся «пакетом Яровой» и прочими нормами контроля коммуникаций. После внедрения широкой онлайн-цензуры и слежки за гражданами пора, мол, переходить к контролю инфраструктуры: точек обмена трафиком, трансграничных переходов, навязыванию операторам связи оборудования по фильтрации битов и байтов путем глубокого анализа пакетов (DPI). Роскомнадзору даются полномочия уже не только по ограничению оборота информации, но и по маршрутизации интернет-трафика. Как было сказано на совещании в профильном Комитете Госдумы, чиновники надзорного ведомства будут это делать «путем устных распоряжений». Интернет-трафик будет теперь приходить к вам не оптимальным маршрутом, а по каналам, указанным чиновниками, замедляясь и качественно ухудшаясь. Вместо заявленного «повышения надежности и устойчивости Сети» получится противоположное: деградация и удорожание.

Да, при обсуждении в верхах экономический фактор — самое важное. Никто не слушает аргументов общественников и правозащитников о риске массовых нарушений конституционных прав граждан. Право на свободу слова и доступ к информации? Запрет цензуры? Защита тайны связи? Не смешите, это несерьезно. Зато вопрос, откуда брать, как потратить деньги — довольно чувствителен.

Даже у Правительства возникли вопросы: в финансово-экономическом обосновании законопроекта не определены источники и порядок исполнения новых расходных обязательств. Где брать деньги? Клишасу приходится признать, что бюджетных денег потребуется порядка 20 млрд рублей. Но и это, по мнению операторов и экспертов, не максимальная сумма. К примеру, в отзыве рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ говорится, что только единомоментные затраты на исследовательские и опытно-конструкторские работы, на реестр точек обмена трафика, расширение структур Роскомнадзора и проведение учений потребуют 25 млрд рублей. А за год эта сумма возрастет до 134 млрд рублей, т. е. до 10% от общего объема отраслевого рынка связи. Откуда взять эти деньги, авторы законопроекта не говорят, туманно ссылаясь на нацпроект «Цифровая экономика» и заложенные в него средства.

В итоге цифровая экономика вместо заявляемого стимулирования онлайн-бизнеса и современных коммуникаций обременяет сектор регулированием и контролем. Операторы связи, основываясь на печальном опыте СОРМ (системы оперативно-розыскных мероприятий), опасаются, что государство переложит затраты по «суверенизации Рунета» на них. В итоге интернет-провайдеры перенесут расходы на плечи пользователей, увеличив абонентскую плату. Уйдут в прошлое безлимитные тарифы, обрежется скорость канала и так далее. Гражданин расплатится за «суверенизацию Рунета» дважды — из налогов и за счет повышения тарифов цифровых услуг.

Еще один риск — монополизация рынка операторских услуг связи: средние и мелкие провайдеры просто не смогут встроиться в новую модель, и им придется продавать бизнес более крупным игрокам, которых опекает государство.

Трансграничные переходы интернет-трафика тоже, скорее всего, монополизируются государством. Сейчас доступ к ним имеют не менее десяти, а по некоторым оценкам, до 20–30 операторов связи. И это, конечно, облегчит изоляцию Рунета от Всемирной сети, если вдруг на то будет политическая воля. Это произойдет не сразу, может быть, на это уйдет не один год. Но сам сценарий закономерно вытекает из предлагаемых норм.

В России всегда есть надежда, что лихие замыслы разобьются о желание распилить и положить в карман. Последняя надежда на коррупцию — это печально, но в такой действительности мы живем.

Многих интересует, смогут ли теперь чиновники эффективно заблокировать Telegram, а если нужно — Facebook, Google, Twitter и далее по списку? Однозначного ответа нет. Высока вероятность, что ко второму чтению будут внесены поправки (на этом настаивают в том числе сами депутаты Госдумы, многие из которых голосовали против), которые смягчат и более четко пропишут нормы законопроекта. Но, на мой взгляд, эффективно заблокировать тот сервис, владелец которого готов технически противостоять госцензуре — невозможно. Ну или чтобы его заблокировать, надо отрезать себя от Всемирной сети. Вероятность таких государственных шатдаунов явно не равна нулю. Надеюсь, чиновники все-таки оценят риски и для себя и для всей страны: прощай цифровая экономика, удобные сервисы, инвестиционная привлекательность. Но с другой стороны, что все это значит по сравнению с импульсивным желанием от страха перемен нажать «красную кнопку».

Так что же со всем этим делать? На фоне медийной реакции и отраслевой критики, активизируется общество. Разные инициативные группы пытаются в рамках возможного помешать негативному развитию событий.

Во-первых, появились сразу несколько народных петиций:

«Против изоляции российского интернета», «Остановить принятие законопроекта об изоляции российского интернета» и «Досрочно прекратить полномочия члена Совета Федерации Клишаса А.А.», под которыми поставили свою подпись уже несколько десятков тысяч человек.

Во-вторых, «РосКомСвободой» 1 марта была запущена общественная кампания «Цифровая оборона», в рамках которой мы предлагаем объединить усилия пользователей, общественных организаций, интернет- и медиакомпаний и начать массово выступать в защиту своих онлайн-прав. В качестве первого шага — выступить против построения суверенного изолированного Рунета и каждому написать заявление в электронную приемную Госдумы (примеры текстов обращений приведены). Чем массовей это будет, тем выше вероятность, что это не останется незамеченным. Да, это не панацея, но чтобы обозначить проблему, надо заявить о ней. Молчание лишь стимулирует чиновников к новому наступлению на права и свободы. Любая реакция от гослиц будет показательна, и следующие шаги общественной кампании можно будет выстраивать, опираясь на это.

В планах — массовые суды в регионах в отношении неправомерных действий госорганов при реализации законов по регулированию интернета. Есть успешные примеры победы интернет-провайдера в споре с Роскомнадзором или разблокировки интернет-ресурса его владельцем через суд, и надо эту практику расширять.

В-третьих, на 10 марта в Москве запланирован митинг против изоляции российского интернета. Он организован Либертарианской партией России и уже согласован со столичной мэрией.

Не факт, что все это предотвратит принятие нового закона и другие регрессивные шаги. Но не строить гражданское общество, отстаивающее свои права, а грустно смотреть на все со стороны, — это значит поощрять государство к все большим ограничением в разных сферах. Мне кажется, никто бы не хотел оказаться в мире антиутопии. Но мы уже стоим на его пороге.

Артем Козлюк, The Insider