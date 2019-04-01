В Гомеле ЖКХ выкладывает в интернете адреса и фамилии должников 8 1.04.2019, 14:26

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Не платишь два месяца коммуналку — ищи себя на «доске позора».

И не облегчит ли разглашение личных данных граждан криминальную деятельность злоумышленников? Это выясняли «Сильные новости».

Публичный позор для финансовой дисциплины

Например, на сайте КЖРУЭП «Советское» размещен длинный список должников. Фамилии расставлены в алфавитном порядке, указаны номера домов и квартир, размеры, время задолженности и даже — является ли их жилье приватизированным или нет.

Подобная практика — не нова. Ранее списки должников иные ЖЭУ вывешивали на своих досках объявлений, но, кажется, подробностей о форме собственности квартиры там не было. Технологии не стоят на месте, и теперь злостные неплательщики уже попали в мировую паутину. Однако некоторые наши сограждане с такой формой «гласности» не согласны. Они обратились к журналистам с просьбой уточнить — насколько такая практика законна?

Для начала журналисты попытались понять, с какой целью это делается? Предполагаем, что список должников выкладывается в открытый доступ для оказания на них дополнительного морального воздействия.

За разъяснениями они обратились в КЖРУЭП «Советское». Там сказали, что ответ на это вопрос — очевиден. Но официально дать его смогут только после согласования с вышестоящим руководством. Ответ был таков — список неплательщиков размещается для стимулирования возвращения долгов.

Должники и черные риэлтеры

Однако такая практика, мягко говоря, вызывает слишком много вопросов. Во-первых, проблема этики. У людей могут быть различные причины, по которым они не смогли вовремя заплатить за квартиру. В том числе и независящие от них обстоятельства — болезнь, сокращение с работы, потеря кормильца, непредвиденные расходы и так далее. К сожалению, в наше время даже лекарства для прохождения курса при более-менее серьезном заболевании способны забрать половину и более зарплаты. Что уже говорить про пенсионеров, особенно — одиноких. И вот эти люди, по сути ни в чем не виноватые, тоже могут попасть на «доски позора». При этом в отличие от имущественных подробностей, причины невыплаты там не указываются, и попавшие в трудную ситуацию люди могут быть смешаны в одну кучу с «алкоголиками и тунеядцами».

Во-вторых, даже пьяницы и к ним приравненные — тоже люди. Не размещают же наркологические диспансеры персональные данные своих пациентов с указанием места проживания? Даже если они, скажем, задолжали за лечение.

В-третьих, списки должников значительно облегчают работу «черных риэлтеров». А о том, что они у нас есть и активно действуют, свидетельствуют и последние громкие процессы. Подобная прозрачность создает для криминальных торговцев недвижимостью комфортные условия — на сайте можно прочитать не только адрес и фамилию потенциальной жертвы, но и размер задолженности, и даже узнать — приватизирована ли квартира. Дальнейшее — уже дело техники.

Персональные данные, снятые с сайта КЖРУЭПов, могут быть использованы и для других видов мошенничества. К сожалению, сегодня изобретательность аферистов с подключением современных цифровых технологий почти безгранична.

Понятно, что комплекс ЖКХ тоже хочет получать платежи вовремя, но, вероятно, это можно делать и другими законными средствами. Благо, их в арсенале коммунальщиков имеется более чем достаточно. Представим себе на минуту: а если другие «хозрасчетные» и коммерческие организации пойдут похожим путем? Например, банки начнут вывешивать в сети персональные данные своих задолжавших клиентов? С указаниями ценности и местонахождения имущества, приобретенного им в кредит? Магазины станут размещать у себя на входе адреса должников по рассрочке и «Халве»? И так далее.

Но даже если стать полностью на сторону собственника, эффективность подобных мер для взимания долгов — весьма сомнительна. Это раньше все соседи жили почти что общиной и хорошо знали друг друга. Появление фамилии задолжавшего на покосившейся доске объявлений могло вызвать пересуды на лавочке у «хрущевки»: «А вы слышали, Машка то с первого подъезда коммунальные не плотит? А сами то стиралку на днях купили!» Сегодня, в век глобального отчуждения, жильцы едва знают соседей по площадке, и уж точно не станут лазить по сайтам ЖЭУ в поисках информации о том, регулярно ли платит ли Петровна с первого этажа за квартиру?

Закон и порядок

А что говорит по этому поводу действующее белорусское законодательство? Статья 34 Конституции РБ гласит, что пользование информацией может быть ограничено в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав. По закону РБ «О регистре населения», вступившем в силу в 2013 году, фамилия, имя и отчество и данные о регистрации по месту жительства или пребывания относятся к основным персональным данным.

Закон РБ «Об информации, информатизации и защите информации» от 2008 года предусматривает, что сбор, обработка, хранение и передача личных данных осуществляется только с вашего письменного согласия.

Данные могут передаться без разрешения граждан только компетентным органам в случае совершения уголовного либо административного правонарушения. И в некоторых других случаях, предусмотренных законодательством. В частности, такие сведения могут предоставляться налоговой либо таможенной службе. Но, похоже, нигде в законодательстве не говорится о том, что кому-то может быть передано право на публичное обнародование ваших личных данных.

Вероятно, это делается на основе внутриведомственных документов или сложившейся практики. Но в любом случае, такого рода нормативы или решения не должны вступать в противоречие с законами РБ.

Когда уже «верстался номер», нам перезвонили из КЖРУЭП «Советское» и сообщили, что задолжавшие граждане, имеющие уважительные причины задержки по оплате, могут обратиться к ним с письменным заявлением, и тогда сведения о них не будут размещаться в публичном списке должников.